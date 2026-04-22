A tre settimane dal licenziamento dei dirigenti Arturas Karinsovas e Marc Eversley, in casa Bulls arrivano anche le dimissioni di coach Billy Donovan. La proprietà di Chicago avrebbe voluto continuare con lui, ma dopo aver accettato l’addio dell’allenatore che ha guidato la squadra nelle ultime sei stagioni ora inizierà i colloqui per trovare il volto nuovo che avrà il compito di sedersi in panchina dal prossimo autunno

Ai Bulls sembra proprio arrivato il momento di voltare pagina e dopo il licenziamento di Arturas Karnisovas e Marc Eversley, responsabili del front office il cui rapporto con la franchigia è terminato lo scorso 6 aprile, nella serata di ieri sono infatti arrivate anche le dimissioni di coach Billy Donovan. E di dimissioni vere e proprie si tratta, perché anche dopo aver preso atto della decisione dell’allenatore che ha guidato la squadra nelle ultime sei stagioni, il proprietario dei Bulls Jerry Renisdorf ha ribadito che la volontà fosse quella di proseguire nel rapporto. Donovan, nella nota di dimissioni poi resa pubblica, ha ribadito di aver preso questa decisione anche nell’interesse di Chicago, ora libera di trovare una nuova guida tecnica.