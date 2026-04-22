Dopo Victor Wembanyama difensore dell’anno, arriva il secondo premio individuale della stagione e a vincerlo è Shai Gilgeous-Alexander. Il leader dei Thunder, fortissimo candidato anche all’MVP, batte Jamal Murray e Anthony Edwards, classificatisi rispettivamente 2° e 3°, in quello che si rivela quasi un plebiscito

La corsa per il premio più prestigioso, quello di MVP, dovrebbe prolungarsi ancora di qualche giorno ma intanto Shai Gilgeous-Alexander, fortissimo candidato al bis dopo la vittoria di un anno fa, si è portato a casa il Clutch Player of the Year. Nella quarta edizione del premio, inaugurato nel 2023 e vinto da De’Aaron Fox, il canadese succede a Steph Curry e Jalen Brunson accaparrandosi 96 voti sui 100 disponibili per il primo posto. Con 487 punti totali accumulati, la stella dei Thunder stacca nettamente i concorrenti più vicini come Jamal Murray (117 punti totali) e Anthony Edwards (116) in una classifica che vede Cade Cunninghamappena fuori dal podio. E per Gilgeous-Alexander il premio di Clutch Player sembra poter fare da premessa ad una primavera potenzialmente piena di soddisfazioni.