Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, è SGA il Clutch Player dell’anno: il canadese trionfa, battuti Murray e Edwards

NBA

Dopo Victor Wembanyama difensore dell’anno, arriva il secondo premio individuale della stagione e a vincerlo è Shai Gilgeous-Alexander. Il leader dei Thunder, fortissimo candidato anche all’MVP, batte Jamal Murray e Anthony Edwards, classificatisi rispettivamente 2° e 3°, in quello che si rivela quasi un plebiscito

WEMBY NELLA STORA: È IL PRIMO DIFENSORE DELL’ANNO ELETTO ALL’UNANIMITÀ

 

La corsa per il premio più prestigioso, quello di MVP, dovrebbe prolungarsi ancora di qualche giorno ma intanto Shai Gilgeous-Alexander, fortissimo candidato al bis dopo la vittoria di un anno fa, si è portato a casa il Clutch Player of the Year. Nella quarta edizione del premio, inaugurato nel 2023 e vinto da De’Aaron Fox, il canadese succede a Steph Curry e Jalen Brunson accaparrandosi 96 voti sui 100 disponibili per il primo posto. Con 487 punti totali accumulati, la stella dei Thunder stacca nettamente i concorrenti più vicini come Jamal Murray (117 punti totali) e Anthony Edwards (116) in una classifica che vede Cade Cunninghamappena fuori dal podio. E per Gilgeous-Alexander il premio di Clutch Player sembra poter fare da premessa ad una primavera potenzialmente piena di soddisfazioni. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Donovan si dimette, Chicago cambia in panchina

NBA

A tre settimane dal licenziamento dei dirigenti Arturas Karinsovas e Marc Eversley, in casa Bulls...

SGA vince il premio di Clutch Player dell’anno

NBA

Dopo Victor Wembanyama difensore dell’anno, arriva il secondo premio individuale della stagione e...

Brooklyn conferma coach Jordi Fernandez

NBA

Reduci da due stagioni complicate sotto la sua guida, i Nets hanno deciso comunque di dare un...

Doncic si allena con i compagni, rientro vicino?

NBA

Fuori dallo scorso 2 aprile per un infortunio al bicipite femorale sinistro, alla vigilia di...

Wembanyama vince il premio di difensore dell’anno

NBA

Era una notizia attesa, e nella notte è arrivata la conferma ufficiale: Victor Wembanyama si è...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS