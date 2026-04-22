La notizia era di quelle attese, ma non scontata, perché che dagli Stati Uniti avessero messo gli occhi su Luigi Suigo si sapeva da tempo, ma l’impressione era che il lungo classe 2007 cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano potesse andare in NCAA, scelta condivisa da molti altri coetanei, anche italiani, nell’ultimo anno. Suigo, però sembra voler sognare ancora più in grande e, è ufficiale da qualche minuto, ha deciso di dichiararsi eleggibile al prossimo Draft NBA, che si terrà il 23 e il 24 giugno. Una decisione, quella del centro che nell’ultima stagione ha giocato al Mega Superbet di Belgrado, mandando a referto 8.1 punti, 5.3 rimbalzi e una stoppata a partita in 19 minuti di media in Lega Adriatica, che al momento lo vedrebbe addirittura come possibile scelta verso la fine del primo giro. Qualora dovesse cambiare idea, Suigo avrebbe comunque ancora tempo fino al prossimo 13 giugno per ritirare la propria disponibilità a farsi scegliere al Draft, e in quel caso l'opzione NCAA potrebbe tornare d'attualità. Per ora, però, dall’alto dei suoi 221 centimetri, Suigo, che con la nazionale ha già vinto l’argento ai Mondiali Under 17 nel 2024 e ha 4 presenze con quella maggiore, può comunque guardare al futuro con la speranza concreta di vestire la maglia di una delle trenta squadre della lega più prestigiosa al mondo.