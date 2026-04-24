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NBA, Milwaukee riparte da Taylor Jenkins: sarà l’ex Memphis a guidare i Bucks

NBA

Dopo le dimissioni di Doc Rivers, stando a quanto riportato da ESPN, Milwaukee sarebbe ormai vicinissima ad affidare la panchina a Taylor Jenkins. L’ex allenatore di Memphis, licenziato dai Grizzlies nel marzo dello scorso anno, era già stato assistente ai Bucks e ora toccherà a lui guidare una squadra che dovrà ricostruire la sua identità, probabilmente senza più Giannis Antetokounmpo

LA CALDA ESTATE DI ANTETOKOUNMPO: IL SUO FUTURO SI DECIDE NELLE PROSSIME SETTIMANE

Tempo di cambiare pagina a Milwaukee, dove non hanno aspettato con le mani in mano e a pochi giorni di distanza dalle dimissioni di Doc Rivers sembrano già pronti ad accogliere il loro nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, a prendere il posto di Rivers dovrebbe essere Taylor Jenkins. Per l’ex coach di Memphis, licenziato dai Grizzlies a marzo dello scorso anno dopo sei stagioni e tre apparizioni ai playoff, si tratterebbe in realtà di un ritorno, perché già nella stagione 2018-19 aveva lavorato ai Bucks come assistente di Mike BudenholzerJenkins, a quanto pare, sarebbe stato fin dall’inizio il nome in cima alla lista del front office di Milwaukee che ora gli dovrebbe affidare la ricostruzione di una squadra che non ha raggiunto i playoff dopo dieci anni di presenza costante e la cui struttura potrebbe venire pesantemente stravolta in estate, a cominciare dalla probabile e chiacchieratissima cessione dell’uomo simbolo Giannis Antetokounmpo

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