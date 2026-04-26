Il peggio, inteso come lesione ai legamenti, è stato evitato, ma per Anthony Edwards non sono comunque arrivate buone notizie dagli esami di rito eseguiti nella notte dopo che il giocatore aveva dovuto abbandonare anzitempo gara-4 della serie contro Denver. Oltre ad una contusione ossea, infatti, il ginocchio sinistro di Ant sembra aver subito una iperestensione e, stando a quanto riportato da ESPN il giocatore dovrebbe rimanere fermo per diverse settimane. Uno stop, quello di Edwards, che potrebbe avere un impatto devastante sul percorso ai playoff di Minnesota, attualmente avanti 3-1 contro i Nuggets ma che sempre in gara-4 ha di fatto perso per il resto della stagione un altro titolare come Donte DiVincenzo. E anche per Edwards la stagione potrebbe essere già finita, ma molto dipenderà dalla velocità del suo recupero e dalla capacità dei compagni di prolungare l’avventura nella post-season. Un’avventura che già lunedì notte vedrà i Timberwolves impegnati in trasferta a Denver in gara-5, con in canna il colpo del possibile 4-1 e quindi del passaggio del turno ma anche senza due giocatori fondamentali per gli equilibri di squadra.