Cade Cunningham e Paolo Banchero hanno dato vita a un duello memorabile in gara-5 tra Detroit e Orlando, realizzando entrambi 45 punti come era successo una sola volta nella storia della NBA. Per trovare due prime scelte assolute al Draft capaci di realizzare un duello del genere bisogna tornare addirittura al 1961, quando Elgin Baylor e Oscar Robertson lo fecero in una partita di regular season. E nella storia dei playoff solo una volta hanno fatto meglio di loro

La serie di playoff tra Detroit Pistons e Orlando Magic è stata contrassegnata nelle prime quattro partite dalla grande prevalenza delle difese sugli attacchi, dando vita a sfide spesso attorno ai 100 punti o anche sotto. Per questo fa un po’ strano che le due migliori prestazioni di tutti i playoff finora siano arrivate non solo in questa serie, ma anche nella stessa partita: in gara-5 Cade Cunningham e Paolo Banchero hanno chiuso entrambi a quota 45 punti, per un duello visto raramente a questo livello dei playoff. Le prime scelte assolute dei Draft del 2021 (Cunningham) e 2022 (Banchero) hanno trascinato le loro squadre nel corso del match: per trovare altre due prime scelte al Draft capaci di segnare 45 punti a testa in uno scontro diretto bisogna tornare a Elgin Baylor e Oscar Robertson nel lontano 1961, quando lo fecero però in una gara di regular season. Se invece parliamo strettamente di playoff, solamente la sfida nella “bolla” di Orlando tra Donovan Mitchell (51 punti) e Jamal Murray (50) in gara-4 del primo turno dei playoff hanno fatto meglio di Cade & Paolo. Ad avere la meglio è stato il leader dei Pistons, che ha fatto la differenza con i tiri liberi (14/14 contro il 5/12 dell’avversario) e con il canestro del definitivo +5 a 32 secondi dalla fine dopo che i Magic erano tornati da -15 a -3 nel quarto periodo grazie proprio a una tripla di Banchero.

Cunningham e Banchero nella storia delle loro franchigie I 45 punti di Cunningham rappresentano un nuovo record nella storia dei Detroit Pistons ai playoff, dove neanche stelle del calibro di Isiah Thomas, Joe Dumars, Chauncey Billups e tanti altri non sono riusciti ad arrivare. Il record precedente era stato realizzato da Dave Bing nel 1968, fermandosi però a 44 punti. Dall’altra parte invece i 45 di Banchero si fermano a -1 dalla coppia formata da Tracy McGrady e Dwight Howard, entrambi capaci di realizzare 46 punti in una gara di playoff nella storia dei Magic. Approfondimento Cunningham da sogno: 45 punti, record dei Pistons