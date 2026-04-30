In una lunga intervista con ESPN, LeBron James è tornato a parlare a lungo dell’infinito paragone con Michael Jordan, definendola "una conversazione stancante" e sottolineando le differenze che ci sono tra lui e MJ: "Non mi sono mai paragonato a lui perché giochiamo in maniere totalmente diverse. Io ho sempre pensato prima al passaggio, lui a tirare. Ci sono cose in cui lui è stato meglio e altre in cui io sono meglio, ma siamo entrambi grandi giocatori di basket"

LeBron James si è concesso ad una lunghissima intervista spalmata lungo tutto l’anno e in più città con ESPN, parlando di tantissimi argomenti e in particolare del paragone infinito con Michael Jordan. "Spero di averlo almeno reso orgoglioso indossando il numero 23" ha detto James a Dave McMenamin, sottolineando però quante differenze ci siano tra lui e MJ. "Io non mi sono mai paragonato a lui perché il nostro modo di giocare è completamente diverso. Io sono sempre stato una point forward/forward point per tutta la mia vita. Ho sempre cercato per prima cosa di passare il pallone. MJ invece pensava a tirare. Ci sono molte cose che MJ faceva meglio di quanto le faccia io, e penso ci siano alcune cose che io faccio meglio di lui". James ha generalmente definito "esasperante" e "conversazione da barbiere" il paragone tra lui e MJ, ma si rende conto lui stesso che è inevitabile: "Guardando a noi due, possiamo essere amati entrambi senza per forza dover sminuire uno dei due. Capisco però che di solito sono io quello con cui se la prendono, ma so per certo di aver fatto la mia parte lungo questo percorso. Io penso di essere un giocatore unico per il modo in cui ho interpretato il gioco. E MJ lo stesso. Era un giocatore fott…e incredibile. Il suo tiro dalla media distanza era irreale. Sono cresciuto analizzando ogni cosa facesse, in particolare il modo in cui riusciva ad arrivare nei suoi punti del campo preferiti e a tirare sopra tutti. Ovviamente il suo gioco in post era élite. E la sua voglia di vincere credo fosse il tratto che tutti conosciamo e a cui ci siamo ispirati. La sua determinazione per arrivare alla vittoria".