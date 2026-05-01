Il suo tabellino personale, 28 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, racconta dell’ennesima tripla doppia in carriera sfiorata, ma nel finale di gara-6 a Minneapolis Nikola Jokic non è riuscito a trascinare i suoi alla vittoria che avrebbe portato a gara-7 la serie, invece chiusa dai Timberwolves nonostante le assenze di Anthony Edwards, Donte DiVincenzo e Ayo Dosunmu. La stagione dei Nuggets, partita con l’intenzione di tornare alle Finals dopo un mercato estivo molto apprezzato dagli addetti ai lavori e dai tifosi della squadra, si è quindi già chiusa. E a rappresentare la delusione che si respira a Denver è proprio l’uomo simbolo della franchigia.