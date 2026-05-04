Nella storia della NBA è successo solamente 15 volte che una squadra sotto 1-3 in una serie di playoff riuscisse a rimontare e a vincere in gara-7. Curiosamente questo è il primo anno in cui accade due volte nello stesso turno dei playoff (l’altra porta la firma dei Philadelphia 76ers ai danni dei Boston Celtics), e ancor più curiosamente una delle altre 14 occasioni appartiene sempre ai Detroit Pistons… e sempre contro gli Orlando Magic. Era il 2003 quando la Detroit di Chauncey Billups e Rip Hamilton, testa di serie numero 1 a Est esattamente come Cade Cunningham e compagni quest’anno, finirono sotto 1-3 nella serie contro gli Orlando Magic, testa di serie numero 8 ma guidati da Tracy McGrady in campo e Doc Rivers in panchina. Un ricorso storico che farà sicuramente piacere ai tifosi dei Pistons, che da quella rimonta fecero partire un lustro di successi ai playoff culminati col titolo del 2004, e che invece tormenterà ancora a lungo quelli dei Magic, a cui rimarranno gli incubi dopo il tragico secondo tempo di gara-6 in cui hanno sprecato 24 punti di vantaggio sbagliando 23 tiri consecutivi e non segnando per 45 minuti d’orologio.