Alla sua prima gara-7 di playoff in carriera, Jarrett Allen è stato assoluto protagonista della vittoria dei Cavs sui Raptors per avanzare al secondo turno. Il lungo di Cleveland ha chiuso con 22 punti e 19 rimbalzi, ma soprattutto ha realizzato una doppia doppia da 14+10 nel solo terzo quarto, quello che ha definitivamente indirizzato la partita nelle mani dei Cavs

Nel corso della sua carriera Jarrett Allen non è mai stato riconosciuto come un giocatore in grado di salire di livello ai playoff — anzi, semmai tutto il contrario. Alla prima gara-7 della sua carriera , però, il lungo dei Cleveland Cavaliers ha messo assieme la sua miglior prestazione ai playoff , guidando i Cavs insieme a Donovan Mitchell con 22 punti e soprattutto con 19 rimbalzi , di cui 8 in attacco contro i 7 di tutti i Raptors messi assieme . Allen ha fatto la maggior parte dei danni nel terzo quarto in cui i Cavs hanno spaccato in due la partita: nel parziale da 38-19 dei suoi ha realizzato una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi (5 in attacco) con un assist, un recupero e una stoppata tirando 5/7 dal campo , sopperendo anche al suo 4/8 dalla lunetta (8/14 comunque alla fine).

Jarrett Allen entra in una cerchia ristrettissima

Negli ultimi 30 anni solo sei giocatori possono vantare una doppia doppia in un quarto ai playoff: Shaquille O’Neal nel 2001, Tim Duncan nel 2002, Ivica Zubac nel 2019, Jusuf Nurkic e Rudy Gobert nel 2020 e Nikola Jokic nel 2023 e nel 2024 (unico a esserci riuscito due volte). Per Allen si tratta anche della prima gara da 20+15 in carriera ai playoff, oltre ad aver realizzato il suo career high in post-season a quota 22 — anche arrivando a gridare "Go Home" alla panchina dei Raptors quando gli animi si sono scaldati nel quarto periodo, lui che normalmente è noto per il suo atteggiamento riservato. "C’erano tante emozioni, il pubblico era carico. Ho fatto lo switch a un ruolo diverso" ha detto Allen dopo la partita. "Ci ha portati alla vittoria, non l’ho mai visto meglio di stasera" ha detto invece coach Atkinson. "Avevamo bisogno dei suoi rimbalzi offensivi e la sua capacità di segnare nel pitturato. Qualcun altro doveva salire di livello oltre a Harden e Mitchell e lui è stato assolutamente incredibile stasera".