Dopo aver perso i primi due episodi della serie giocati a Detroit, i Cavs si trovano nelle condizioni di dover assolutamente vincere gara-3 sul parquet di casa. E per farlo dovranno trovare un’energia diversa rispetto a quella messa in campo nelle due partite precedenti. Diretta questa sera alle 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento LIVE a cura di Davide Fumagalli e Flavio Tranquillo

Cleveland ultima chiamata o quasi. Potrebbe essere questo il sottotitolo alla gara-3 che attende i Cavs, sconfitti nei primi due episodi della serie e ora di fatto obbligati a vincere per non ritrovarsi sotto 0-3. James Harden, poco meno che disastroso in gara-2, è quindi chiamato ad una pronta riscossa, e con lui la squadra tutta, protagonista fin qui di playoff piuttosto deludenti. Dall’altra parte, invece, Detroit potrà giocare con molta più leggerezza, sapendo di potersi permettere uno stop ma avendo ben presente che una eventuale vittoria rappresenterebbe di fatto avere in mano il passaggio alle finali della Eastern Conference, a cui i Pistons mancano dal 2008. L’appuntamento con gara-3 tra Cleveland e Detroit è per questa sera alle 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live di Davide Fumagalli e Flavio Tranquillo.