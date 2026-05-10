Si è tenuta a Chicago la Lottery per decidere l'ordine di scelta al prossimo Draft NBA. A scegliere per primi saranno gli Washington Wizards, seguiti dagli Utah Jazz e dai Memphis Grizzlies. Chicago ha fortuna e sale alla numero 4, mentre Indiana perde la 5^ scelta che andrà ai Clippers. Di seguito l'ordine di scelta completo del primo e del secondo giro del Draft, che si terranno nella notte tra il 23 e il 24 giugno (primo giro in diretta su Sky Sport Basket) e nella notte successiva per il secondo giro