Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Doncic rinuncia a giocare con la Slovenia: vuole passare l’estate con le figlie

NBA

La stagione dei suoi Lakers si è appena chiusa con la secca eliminazione al secondo turno dei playoff per mano di Oklahoma City, senza che Luka Doncic, fuori da inizio aprile per infortunio, potesse nemmeno scendere in campo. E l’ex Mavs non scenderà nemmeno in campo questa estate con la Slovenia, saltando le qualificazioni mondiali per stare con le figlie, al momento al centro di una disputa legale con l’ex fidanzata

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE DI PLAYOFF NBA

La conclusione della stagione per i suoi Lakers è arrivata in modo brusco, con il 4-0 imposto dai Thunder al secondo turno dei playoff, e Luka Doncic, fuori causa per l’infortunio alla coscia patito proprio nella partita di regular season contro Oklahoma City lo scorso 2 aprile, ha dovuto ancora una volta guardare i compagni da bordocampo. Per lo sloveno, poi, il periodo di recupero dal problema alla coscia è stato reso ulteriormente complicato dalla disputa legale in corso con l’ex fidanzata e madre delle due figlie Anamaria Goltes. Una disputa a quanto pare iniziata già lo scorso inverno, con le due bambine attualmente in Slovenia con la madre e Doncic di fatto impossibilitato a vederle. Ecco perché, con un annuncio arrivato attraverso i suoi social, l’ex Mavs ha comunicato che non vestirà la maglia della nazionale, impegnata quest’estate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nel messaggio postato poco dopo la sconfitta dei Lakers in gara-4Doncic spiega infatti di voler trascorrere più tempo possibile con le figlie, trovandosi così costretto a rinunciare agli impegni con la Slovenia, fin qui sempre rispettati durante tutto il corso della sua carriera.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Doncic non giocherà con la Slovenia in estate

NBA

La stagione dei suoi Lakers si è appena chiusa con la secca eliminazione al secondo turno dei...

LeBron: "Non so cosa mi riserva il futuro"

NBA

I suoi Lakers sono appena stati eliminati dai playoff dopo il secco 4-0 subito dai Thunder...

Niente squalifica per Wemby dopo l’espulsione

NBA

La sua espulsione per la gomitata rifilata a Naz Reid nel 2° quarto ha cambiato faccia a gara-4...

Embiid: "Non so se sarò a Phila l’anno prossimo"

NBA

I Sixers sono crollati anche in gara-4, subendo così una umiliante eliminazione al secondo turno...

La reazione di Haliburton dopo aver perso la 5

NBA

Tyrese Haliburton ha preso con ironia il disastroso risultato della Lottery del Draft, che ha...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS