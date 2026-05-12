La conclusione della stagione per i suoi Lakers è arrivata in modo brusco, con il 4-0 imposto dai Thunder al secondo turno dei playoff, e Luka Doncic, fuori causa per l’infortunio alla coscia patito proprio nella partita di regular season contro Oklahoma City lo scorso 2 aprile, ha dovuto ancora una volta guardare i compagni da bordocampo. Per lo sloveno, poi, il periodo di recupero dal problema alla coscia è stato reso ulteriormente complicato dalla disputa legale in corso con l’ex fidanzata e madre delle due figlie Anamaria Goltes. Una disputa a quanto pare iniziata già lo scorso inverno, con le due bambine attualmente in Slovenia con la madre e Doncic di fatto impossibilitato a vederle. Ecco perché, con un annuncio arrivato attraverso i suoi social, l’ex Mavs ha comunicato che non vestirà la maglia della nazionale, impegnata quest’estate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nel messaggio postato poco dopo la sconfitta dei Lakers in gara-4, Doncic spiega infatti di voler trascorrere più tempo possibile con le figlie, trovandosi così costretto a rinunciare agli impegni con la Slovenia, fin qui sempre rispettati durante tutto il corso della sua carriera.