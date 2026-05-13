Philadelphia si separa da Daryl Morey, Nurse resta

L’eliminazione al secondo turno per 4-0 per mano dei New York Knicks ha avuto degli effetti immediati sui Philadelphia 76ers. Dopo sei stagioni alla guida della squadra, il capo della dirigenza Daryl Morey è stato sollevato dal suo incarico da parte del proprietario Josh Harris, che ha annunciato la decisione con un comunicato. "Ho enorme rispetto per Daryl sia personalmente che professionalmente" si legge. "Gli sono grato per i suoi contributi nelle ultime sei stagioni. Dopo aver parlato con Daryl, abbiamo deciso che era ora di ricominciare da capo". A guidare la ricerca di una nuova figura di riferimento sarà Bob Myers, architetto dei Golden State Warriors quattro volte campioni NBA e diventato presidente della parte sportiva della Harris Blitzer Sports & Entertainment, che rappresenta la proprietà. Myers presiederà le operazioni ad interim in vista di un’estate in cui dovranno essere prese delle decisioni importanti sul futuro della squadra. "Ai nostri tifosi dico che la vostra frustrazione e delusione sono comprensibili e giustificate" ha continuato Harris. "Siamo stati ben al di sotto delle nostre aspettative e non siamo riusciti a rendere nel modo in cui questa città merita. Questo mi infastidisce profondamente e ho fiducia in Bob per stabilire un percorso in avanti per la nostra franchigia".