Nel caso ve lo siate persi, tra i tanti podcast dei giocatori NBA c’è anche quello di Myles Turner, che insieme alla leggenda della WNBA Breanna Stewart conduce uno show chiamato "Game Recognize Game". Solo adesso però è salito alla ribalta per una rivelazione fatta dal lungo dei Milwaukee Bucks sulla disfunzionalità della squadra in questa stagione: parlando delle multe — visto che alle Liberty le giocatrici vengono multate di 25 dollari quando mancano un tagliafuori sui tiri liberi avversari — Turner ha rivelato che Doc Rivers non ne comminava mai per nessuno. "I giocatori erano sempre in ritardo. I ragazzi si presentavano alle sessioni video quando avevano voglia, alcuni proprio le saltavano. È stata una delle cose più folli che abbia mai vissuto. In qualsiasi altra squadra in cui sono stato i giocatori venivano multati, c'era un senso di ordine e un senso di comprensione. Sei in ritardo per l'aereo? Multa. Sei in ritardo per il massaggio? Multa. Sei in ritardo per i video? Multa. Ma personalmente non mi era mai successo: vediamo cosa succederà con Taylor Jenkins”. Su domanda di Stewart, Turner ha evidenziato in particolare i ritardi di Antetokounmpo: "Se l'aereo doveva decollare alle 14, non partivamo prima delle 16:30. Sono serio. È stato pazzesco. I ragazzi erano in ritardo di ore per l’aereo. Ero arrivato al punto in cui sapevo di non presentarmi neanche fino a un'ora dopo l’orario di decollo. È stato pazzesco. Giannis si presentava quando voleva. Penso che derivasse dal suo status. Una volta che ho visto cosa stava succedendo, gli ho detto: 'Ehi amico, più potere per te. Non ti multeranno. Fai quello che vuoi'".