A mettere in chiaro le cose era stato Wes Endes orami quasi due mesi fa, dichiarando che Giannis Antetokounmpo avrebbe dovuto firmare un’estensione contrattuale con Milwaukee oppure sarebbe stato scambiato, e ieri a ribadire il concetto è stato l’altro co-proprietario dei Bucks Jimmy Haslam. L’occasione era rappresentata dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo coach Taylor Jenkins, successore del dimissionario Doc Rivers. L’argomento riguardante la posizione del greco, reduce da mesi di speculazioni e contrasti con la dirigenza della franchigia, è emerso in maniera quasi inevitabile e Haslam ha dimostrato di avere le idee chiare. “Credo che il caso che riguarda Giannis vada risolto prima del Draft” ha specificato il co-proprietario di Milwaukee, “perché se dovesse andare a giocare altrove, sarebbe nostro dovere ottenere quanti più asset in cambio, mentre se fosse ancora qui, allora dovremmo costruire la squadra in maniera diversa”.