Alla conferenza di presentazione del nuovo coach Taylor Jenkins, Jimmy Haslam, co-proprietario dei Bucks, ha confermato la volontà da parte della franchigia di risolvere il caso con al centro Giannis Antetokounmpo prima del Draft che si terrà il 23 e il 24 giugno. Il greco, che potrebbe firmare un’estensione del suo contratto solo dal prossimo ottobre, sembrerebbe quindi destinato a essere scambiato
A mettere in chiaro le cose era stato Wes Endes orami quasi due mesi fa, dichiarando che Giannis Antetokounmpo avrebbe dovuto firmare un’estensione contrattuale con Milwaukee oppure sarebbe stato scambiato, e ieri a ribadire il concetto è stato l’altro co-proprietario dei Bucks Jimmy Haslam. L’occasione era rappresentata dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo coach Taylor Jenkins, successore del dimissionario Doc Rivers. L’argomento riguardante la posizione del greco, reduce da mesi di speculazioni e contrasti con la dirigenza della franchigia, è emerso in maniera quasi inevitabile e Haslam ha dimostrato di avere le idee chiare. “Credo che il caso che riguarda Giannis vada risolto prima del Draft” ha specificato il co-proprietario di Milwaukee, “perché se dovesse andare a giocare altrove, sarebbe nostro dovere ottenere quanti più asset in cambio, mentre se fosse ancora qui, allora dovremmo costruire la squadra in maniera diversa”.
Giannis e una tempistica complicata
Antetokounmpo, che fin qui in pubblico ha sempre espresso la volontà di rimanere ai Bucks, potrebbe però legarsi alla franchigia per ulteriori 4 anni in cambio di 275 milioni di dollari solo dal prossimo ottobre, termine contrattuale previsto per poter perfezionare l’eventuale estensione dell’accordo. È evidente che Milwaukee non possa attendere tanto a lungo, anche perché il rischio sarebbe quello di perderlo a giugno del 2027 qualora il greco decidesse di non prolungare e di presentarsi nell’estate del prossimo anno da free agent. Non solo, qualora decidessero di separarsi da Giannis, è presumibile che i Bucks proverebbero a ricostruire da capo la squadra, ragion per cui le eventuali scelte al Draft sarebbero fondamentali. Per il momento, infatti, Milwaukee dispone di quella che sarà la scelta meno favorevole tra la propria e quella di New Orleans, in attesa di capire che succederà nella Lottery di domenica. Ecco perché Haslam, e con lui probabilmente tutto il front office dei Bucks, vorrebbe trovare una soluzione alla questione Antetokounmpo nell’arco delle prossime settimane.