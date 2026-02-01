Offerte Sky
NBA, Cooper Flagg gioca da point guard, Kidd sbotta: "Critiche? Non me ne frega niente"

NBA
©Getty

Dopo i 49 punti realizzati contro Charlotte, Cooper Flagg ha realizzato un’altra gran partita firmando 34 punti con 12 rimbalzi e 5 assist nella sconfitta in volata dei Mavericks a Houston. Jason Kidd ha sbottato in conferenza stampa contro chi ha criticato la sua decisione di utilizzarlo da point guard e contro gli arbitri: "Critiche? Non me ne frega un c…, so quello che faccio. Gli arbitri sono stati terribili stasera"

Anche se i risultati dei Dallas Mavericks non stanno arrivando, Cooper Flagg le sta provando veramente tutte per dare una chance di vittoria alla sua squadra. Dopo i 49 punti realizzati contro gli Charlotte Hornets nella sfida col suo amico ed ex compagno di stanza a Duke Kon Knueppel, rivale anche per il premio di Rookie dell’Anno, stanotte la prima scelta dell’ultimo Draft ne ha messi altri 34 con 12 rimbalzi e 5 assist sul campo degli Houston Rockets. Ancora una volta però i Mavs non sono riusciti a vincere anche per dei mancati fischi che hanno mandato coach Jason Kidd su tutte le furie, specialmente per un fallo non fischiato a 25 secondi dalla fine che avrebbe mandato Flagg in lunetta per due liberi del pareggio. "Sean [Wright], Simone [Jelks] e Jason [Goldenberg] sono stati terribili stasera. L’arbitraggio è stato inaccettabile. Era fallo, e deve essere mandato ai liberi. Segnarli entrambi poi dipende dal giocatore, ma gli arbitri non hanno fatto il loro lavoro. Sono stati pessimi".

Kidd: "Critiche sul ruolo di point guard? Non me ne frega niente"

Le parole di Kidd sull’arbitraggio gli costeranno diverse migliaia di dollari di multa, ma il suo nervosismo era evidente già da altre dichiarazioni. Un giornalista infatti gli ha chiesto cosa ne pensasse delle critiche che Kidd ha ricevuto per la decisione di usare Flagg come portatore di palla primario nella nuova strutturazione dei Mavs, chiedendogli di fatto di agire da point guard come non ha mai fatto in carriera. "Critiche? È la vostra opinione. Voi ragazzi scrivete un sacco di str…" ha detto Kidd senza risparmiarsi. "Io sono stato una point guard. Ho giocato a un livello molto alto. So che c… sto facendo e non me ne frega un c… di quello che scrivete, perché voi non avete mai giocato a basket. Io costruisco giocatori, so quello che faccio. Ricevere critiche mi rende solamente migliore, perché se non stessi facendo la cosa giusta, voi non sareste qui a mettere in discussione quello che ho fatto".

Approfondimento

Flagg e Knueppel: da amici e compagni ad avversari

