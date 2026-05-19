NBA, Shaq, Jokic, Giannis e Robinson: negli ultimi trent’anni solo loro come Wemby
Nella notte Victor Wembanyama ha trascinato i suoi Spurs alla vittoria in gara-1 delle finali della Western Conference sul campo dei Thunder con una prestazione mostruosa da 41 punti e 24 rimbalzi. Statistiche che negli ultimi trent’anni ai playoff si erano viste solo con altri quattro giocatori, e si tratta di nomi che coinvolgono leggende di ieri e di oggi
INCREDIBILE WEMBY: LA PRESTAZIONE MOSTRUOSA IN GARA-1 A OKC
- 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist, 3 stoppate e una palla recuperata tirando 14/25 dal campo in poco meno di 49 minuti giocati. Nella vittoria al secondo supplementare degli Spurs a Oklahoma City in gara-1 c’è una prestazione strepitosa da parte di Victor Wembanyama, che affonda anche i Thunder con i canestri e le giocate che decidono il risultato
- Negli ultimi trent’anni erano solo quattro i giocatori in grado di far segnare una partita da almeno 40 punti e almeno 20 rimbalzi ai playoff, a testimonianza di quanto sia raro il talento che può sfoggiare Wembanyama. Anche perché i quattro che l’avevano preceduto in questo club sono a dir poco leggendari
- 4 partite con almeno 40 punti e almeno 20 rimbalzi ai playoff
- Una partita con almeno 40 punti e almeno 20 rimbalzi ai playoff
- Una partita con almeno 40 punti e almeno 20 rimbalzi ai playoff
- Una partita con almeno 40 punti e almeno 20 rimbalzi ai playoff