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NBA, Shaq, Jokic, Giannis e Robinson: negli ultimi trent’anni solo loro come Wemby

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Nella notte Victor Wembanyama ha trascinato i suoi Spurs alla vittoria in gara-1 delle finali della Western Conference sul campo dei Thunder con una prestazione mostruosa da 41 punti e 24 rimbalzi. Statistiche che negli ultimi trent’anni ai playoff si erano viste solo con altri quattro giocatori, e si tratta di nomi che coinvolgono leggende di ieri e di oggi

INCREDIBILE WEMBY: LA PRESTAZIONE MOSTRUOSA IN GARA-1 A OKC

 

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