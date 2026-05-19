Nella notte Victor Wembanyama ha trascinato i suoi Spurs alla vittoria in gara-1 delle finali della Western Conference sul campo dei Thunder con una prestazione mostruosa da 41 punti e 24 rimbalzi. Statistiche che negli ultimi trent’anni ai playoff si erano viste solo con altri quattro giocatori, e si tratta di nomi che coinvolgono leggende di ieri e di oggi

INCREDIBILE WEMBY: LA PRESTAZIONE MOSTRUOSA IN GARA-1 A OKC