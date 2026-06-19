A pochi giorni dal Draft rimane il grande favorito per la prima scelta, nelle mani di Washington, e AJ Dybantsa si prepara a sbarcare in NBA. L’ala nell’ultimo anno a BYU non vede l’ora innanzitutto di condividere il campo con LeBron James, anche se promette di non emozionarso troppo nell’affrontare il super veterano
DRAFT: PETERSON VUOLE ESSERE SCELTO SOLO DA WASHINGTON
Quando AJ Dybantsa nasceva nel gennaio 2007 LeBron James, allora ventiduenne, si avviava a trascinare i Cavs alle prime Finals della loro storia, poi perse contro San Antonio. Sembra incredibile a dirsi, ma i due, AJ e LeBron, quasi vent’anni dopo si ritroveranno presto in campo da avversari. Dybantsa pare infatti destinato a fare il suo ingresso in NBA tra pochi giorni, probabilmente da primissima scelta al Draft. E riflettendo sul grande salto che lo attende, l’ala nell’ultima stagione al college con BYU ammette che affrontare LeBron è in cima alla lista delle cose che più desidera.
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“Spero proprio che LeBron non si ritiri” dichiara Dybantsa in un’intervista concessa a ESPN insieme a Cameron Boozer e Darryn Peterson, gli altri due prospetti che dovrebbero essere chiamati in top-3 al Draft. “Voglio dire, nessuno di noi credo che rimarrebbe paralizzato dall’emozione” aggiunge la probabile prima scelta, “ma alla fine, amico: quello rimane LeBron e il solo fatto di trovarsi sullo stesso campo con lui sarebbe grandioso”.