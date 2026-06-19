A pochi giorni dal Draft rimane il grande favorito per la prima scelta, nelle mani di Washington, e AJ Dybantsa si prepara a sbarcare in NBA. L’ala nell’ultimo anno a BYU non vede l’ora innanzitutto di condividere il campo con LeBron James, anche se promette di non emozionarso troppo nell’affrontare il super veterano

Quando AJ Dybantsa nasceva nel gennaio 2007 LeBron James, allora ventiduenne, si avviava a trascinare i Cavs alle prime Finals della loro storia, poi perse contro San Antonio. Sembra incredibile a dirsi, ma i due, AJ e LeBron, quasi vent’anni dopo si ritroveranno presto in campo da avversari. Dybantsa pare infatti destinato a fare il suo ingresso in NBA tra pochi giorni, probabilmente da primissima scelta al Draft. E riflettendo sul grande salto che lo attende, l’ala nell’ultima stagione al college con BYU ammette che affrontare LeBron è in cima alla lista delle cose che più desidera.