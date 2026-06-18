La parata dei Knicks a New York in LIVE STREAMING

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Knicks campioni NBA, la parata a New York per vittoria in live streaming

live NBA
©Getty

I New York Knicks festeggiano il titolo NBA con la prima parata per le strade di Manhattan della loro storia. La diretta a partire dalle 16 su Sky Sport Basket e qui in streaming su SkySport.it per non perdersi nulla della celebrazione di Jalen Brunson e compagni

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La parata per il titolo dei New York Knicks

La città di New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks. La sfilata dei nuovi campioni NBA sarà in diretta su Sky Sport Basket e in live streaming su SkySport.it a partire dalle 16 di giovedì 18 giugno, con collegamenti a Sky Sport 24 per i momenti più belli dei festeggiamenti

Le dirette di Sky Sport | Sky Sport

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L'arrivo dell'MVP delle Finals Brunson

Accompagnato dagli immancabili famigliari, tra cui il padre Rick, assistente ai Knicks, l'MVP delle Finals Jalen Brunson arriva alla parata

I tifosi scalano verso l'alto per godersi la parata

Le strade sono già affollatissime e vedere i propri idoli sfilare nella parata è quasi impossibile? I tifosi dei Knicks non si perdono d'animo e scalano verso l'alto per godersi lo spettacolo 

La leggenda dai Knicks Frazier non manca

L'ultima volta che avevano vinto il titolo, a guidare in campo i Knicks c'era Walt 'Clyde' Frazier, autentica leggenda per i tifosi di New York e ovviamente tra gli invitati alla parata 

Bridges arriva alla parata indossando la canotta...di Dadiet

A portare i Knicks al titolo è stata prima di tutto la forte coesione dello spogliatoio. Fatto confermato da Mikal Bridges, che si presenta alla parata indossando la canotta numero 4 del compagno Pacome Dadiet, ala francese che nelle Finals non ha mai visto il campo

La visuale dall'alto: folla delle grandi occasioni a Manhattan

Non che ci fossero molti dubbi a proposito dell'affluenza alla parata per il titolo dei Knicks, ma le immagini dall'altro delle strade della città gremite di tifosi fanno davvero impressione

Coach Brown lancia il coro, i tifosi rispondono

L'aveva intonata dal palco della premiazione dopo gara-5 e appena arrivato alla parata per il titolo coach Mike Brown si scatena subito con una nuova versione di 'Who Let The Dogs Out' e i tifosi rispondono in coro

Mitchell Robinson alla parata con il suo pickup

L'aveva promesso alla vigilia della parata e, da uomo di parola, Mitchell Robinson si è presentato puntuale per festeggiare il titolo a bordo del suo amatissimo pickup

Anche il veterano Patrick Ewing alla parata

Sorride e non potrebbe essere altrimenti Patrick Ewing, leggenda dei Knicks tra gli anni Ottanta e Novanta a cui però non era riuscito di trascinare la squadra al titolo e che ora si gode la parata osannato dai tifosi

Molti tifosi bloccati nelle stazioni della metro

Come da previsioni la folla che vorrebbe assistere alla parata dei Knicks è imponente e qualche tifoso rimane in coda già dalla stazione della metro

IL LARRY O'BRIEN TROPHY ALLA PARATA

Forse è il più atteso, anche più degli idoli di casa Jalen Brunson e OG Anunoby: il trofeo che spetta ai campioni NBA è arrivato al punto di partenza della parata e tra poco verrà mostrato ai tifosi lungo tutto il percorso fino alla City Hall

Folla per strada anche lontano dal percorso della parata

Sono molti i tifosi dei Knicks che non sono riusciti ad accaparrarsi un posto lungo il percorso della parata, ma questo non gli ha impedito comunque di rimanere in strada per festeggiare un titolo atteso per oltre mezzo secolo

Ben Stiller arriva alla parata ed è pronto a filmare tutto

Super tifoso dei Knicks e presente praticamente a tutte le sfide di questi playoff, Ben Stiller ha rivelato di lavorare ad un documentario sulla stagione vissuta dalla squadra e si presenta alla parata pronto a filmare i festeggiamenti 

Il sindaco Mamdani presenta le chiavi della città in regalo ai Knicks

La parata si concluderà alla City Hall di New York, dove il sindaco Mamdani consegnerà ai campioni NBA le chiavi della città, presentate in anteprima televisiva a Good Morning America

I Knicks sono arrivati al punto di partenza della parata

I campioni NBA sono arrivati al punto di ritrovo da dove inizierà la loro parata per le vie di Manhatta, con Karl-Anthony Towns in testa al gruppo

Una linea metro speciale e vintage per il titolo dei Knicks

L'ultimo titolo vinto dai Knicks prima di quello conquistato pochi giorni fa battendo San Antonio risaliva al 1973 e per festeggiare la giornata storica e le celebrazioni previste a Manhattan la metro newyorkese rispolvera un treno vintage per portare i tifosi da Harlem fino al percorso della parata 

C'è già il tutto esaurito attorno al percorso della parata

Già più di mezz'ora fa il Dipartimento di Polizia di New York avebbe comunicato che l'area circostante il percorso della parata dei Knicks è già al massimo della propria capienza e che l'ingresso ad ulteriori tifosi è al momento bloccato

Le canotte di Knicks campioni appese all'entrata della City Hall

La parata organizzata per festeggiare il titolo dei Knicks si concluderà alla City Hall, dove il sindaco Mamdani consegnerà ai freschi campioni NBA le chiavi della città. E nel frattempo le canotte di Jalen Brunson e compagni fanno bella mostra sulla facciata del palazzo che ospita il municipio 

Alla parata compare Wembanyama, ma è un pupazzo lanciato dai tifosi

Sul fatto che dopo le Finals giocate contro i Knicks Victor Wembanyama sia diventato il cattivo per eccellenza a New York ormai non ci sono più dubbi, tanto che in attesa dell'avvio della parata alcuni tifosi lo fanno rimbalzare in forma di pupazzo tra la folla

Code già dalla notte per non perdersi la parata

L'attesa è durata 53 anni e ora che i tifosi dei Knicks possono tornare a festeggiare un titolo NBA nessuno sembra volersi perdere la parata

Perché è la prima parata nella storia

È passato così tanto tempo dai due titoli NBA dei New York Knicks che ci si è dimenticati che nella loro storia non c’è mai stata una parata per quei due campionati vinti. Nel 1970 e nel 1973 si tennero infatti solamente due cerimonie celebrative, ma la parata per le strade della città per le squadre campioni è una tradizione che è arrivata solamente in un secondo momento

Il percorso della parata: il "Canyon of Heroes"

Ovviamente non è la prima volta che una squadra di New York vince un titolo professionistico, anzi. Il percorso che seguiranno i Knicks, dal parco di Bowling Green fino alla City Hall lungo la Broadway, è stato ribattezzato “Canyon of Heroes” proprio per le tante parate che ci sono state in passato. Solamente che non ce n’era mai stata una per i Knicks

via NYC.gov

La consegna delle chiavi della città da parte del sindaco

I Knicks, secondo quanto previsto, impiegheranno un’ora e mezza per percorrere circa un miglio lungo la Broadway, arrivando poi alla City Hall dove si terrà una cerimonia in cui il sindaco Zohran Mamdani consegnerà loro le chiavi della città

Mike Breen al microfono della cerimonia

A condurre la cerimonia della City Hall sarà Mike Breen, storico commentatore delle partite dei Knicks sulla tv locale e telecronista anche per ABC alle Finals che hanno visto trionfare Jalen Brunson e compagni

Alicia Keys canterà “Empire State of Mind”

La cerimonia si concluderà con una performance di “Empire State of Mind” da parte di Alicia Keys, che ha confermato sui social la sua partecipazione: “Come avrei potuto dire di no a una cosa del genere?” ha detto

Le leggende presenti

È prevista anche una massiccia presenza delle leggende del passato della squadra, come ad esempio Walt Frazier (membro delle due squadre campioni negli anni ’70) e Patrick Ewing

Atteso un milione di persone

Secondo quanto scritto da The Athletic, si attende un milione di persone per seguire la parata dei Knicks, mentre all’evento alla City Hall potranno accedere solamente 600 persone selezionate tramite una lotteria

Previsti 10.000 poliziotti: mai così tanti per un evento pianificato

Il dipartimento di polizia ha fatto sapere che saranno impiegati 10.000 membri della NYPD, il più ampio contingente mai previsto per un evento pianificato nella storia della città. Ogni persona che passerà attraverso i tanti varchi previsti per accedere alla zona dovrà attenersi alle misure di sicurezza e non potranno portare zaini

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