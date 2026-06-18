La parata dei Knicks a New York in LIVE STREAMING

È passato così tanto tempo dai due titoli NBA dei New York Knicks che ci si è dimenticati che nella loro storia non c’è mai stata una parata per quei due campionati vinti. Nel 1970 e nel 1973 si tennero infatti solamente due cerimonie celebrative, ma la parata per le strade della città per le squadre campioni è una tradizione che è arrivata solamente in un secondo momento