Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale del mercato NBA, o meglio a quella del mercato dei free agent, e in casa Lakers si lavora per migliorare il roster della squadra. Secondo quanto riportato da ESPN, Luka Doncic, punto fermo attorno al quale a Los Angeles hanno intenzione di modellare il roster, avrebbe chiesto alla dirigenza gialloviola di portare ai Lakers un centro di primo livello e i candidati principali nel mirino dello sloveno e del General Manager Rob Pelinka sembrano essere due

Che ai Lakers , più o meno dal suo sbarco a Los Angeles avvenuto nel febbraio del 2025 , tutto ruoti attorno a Luka Doncic non è una novità. Anzi, dopo una stagione e mezza vissuta tra incertezze dal punto di vista tattico e risultati tutto sommato deludenti , in casa gialloviola l’intenzione sarebbe quella di sfruttare l’estate per rimodellare il roster attorno alle caratteristiche e alle esigenze dello sloveno . E, stando a quanto riportato da ESPN, Doncic avrebbe avanzato alla dirigenza capeggiata da Rob Pelinka una richiesta chiara: un centro di primo livello .

La lista di Luka

In quella che, risultati alla mano, rimane la sua stagione di maggior successo in NBA, conclusa con l’approdo alle Finals poi perse contro i Celtics nel 2024, Doncic aveva potuto avvalersi di due presenze nel pitturato come Daniel Gafford e Dereck Lively. L’idea, quindi, sarebbe quella di ripetere l’esperimento anche ai Lakers, dove evidentemente Deandre Ayton e Jaxson Hayes, i lunghi a disposizione di JJ Redick nell’ultima stagione, non sono ritenuti all’altezza. Al contrario sarebbero invece ritenuti all’altezza Jalen Duren, possibile free agent che non sembra aver ancora trovato l’accordo per il rinnovo con i Pistons, e Walker Kessler, reduce da una stagione saltata per infortunio e a quanto pare ormai quasi separato in casa a Utah. In cima alla lista dei desideri di Luka, e quindi degli obiettivi dei Lakers, ci sarebbero dunque loro due, candidati a riempire il vuoto sotto canestro e a giocare infiniti pick and roll con lo sloveno.