Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

NBA, OKC e la maledizione dei campioni: dal 2018 nessuno riesce a fare il repeat

NBA fotogallery
10 foto

Nella notte i Thunder hanno perso in casa gara-7 contro San Antonio, vedendo così finire il sogno di bissare il titolo vinto un anno fa. E Oklahoma City sembra quindi essere caduta vittima di quella che ormai può essere considerata una vera e propria maledizione che attanaglia i campioni in carica, incapaci di ripetersi l’anno successivo

THUNDER-SPURS: IL RACCONTO E GLI HIGHLIGHTS DI GARA-7

ALTRE FOTOGALLERY

Il tabellone aggiornato dei playoff NBA

NBA

Tutto deciso: a giocarsi il titolo saranno Spurs e Knicks, in una riedizione delle Finals del...

32 foto

Tutti i numeri da sapere su gara-7 tra OKC e Spurs

NBA

La finale della Western Conference arriva al suo apice, con gara-7 tra Oklahoma City Thunder e...

5 foto

L’ultima volta che New York è arrivata alle Finals

NBA

Nella notte i Knicks hanno battuto Cleveland in gara-4, chiudendo con un secco cappotto le finali...

10 foto

I tre quintetti All-NBA della stagione 2025-26

NBA

La NBA ha annunciato anche gli ultimi premi della regular season, svelando i 15 migliori...

19 foto

I quintetti difensivi della stagione 2025-26

NBA

La NBA ha annunciato i dieci membri dei due quintetti All-Defensive per la stagione 2025-26....

11 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Spurs-OKC, verso gara-4: fuori Mitchell, Fox ok

    NBA

    Gli Oklahoma City Thunder dovranno fare a meno anche di Ajay Mitchell, oltre che di Jalen...

    Tifo Knicks a Cleveland, Mitchell: "Sono ovunque"

    NBA

    Al termine di gara-3 persa in casa 121-108, la stella dei Cleveland Cavs Donovan Mitchell ha...

    Spurs, abbiamo un problema: senza Wemby si crolla

    NBA

    I San Antonio Spurs hanno perso gara-3 contro gli Oklahoma City Thunder, sprecando un vantaggio...