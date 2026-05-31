Nella notte i Thunder hanno perso in casa gara-7 contro San Antonio, vedendo così finire il sogno di bissare il titolo vinto un anno fa. E Oklahoma City sembra quindi essere caduta vittima di quella che ormai può essere considerata una vera e propria maledizione che attanaglia i campioni in carica, incapaci di ripetersi l’anno successivo

THUNDER-SPURS: IL RACCONTO E GLI HIGHLIGHTS DI GARA-7