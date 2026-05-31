NBA, OKC e la maledizione dei campioni: dal 2018 nessuno riesce a fare il repeat
Nella notte i Thunder hanno perso in casa gara-7 contro San Antonio, vedendo così finire il sogno di bissare il titolo vinto un anno fa. E Oklahoma City sembra quindi essere caduta vittima di quella che ormai può essere considerata una vera e propria maledizione che attanaglia i campioni in carica, incapaci di ripetersi l’anno successivo
- Le finali della Western Conference sono state un’autentica battaglia e alla fine San Antonio, trascinata da Victor Wembanyama, l’ha vinta a gara-7 in trasferta a Oklahoma City. Per i Thunder, dati per favoriti per il titolo all’inizio della stagione, si spegne quindi il sogno di bissare il trionfo di un anno fa e anche quello di spezzare la maledizione che da ormai otto anni attanaglia i campioni NBA in carica
- Per trovare l’ultimo repeat della storia NBA occorre tornare al 2018 e agli Warriors di Steph Curry e Kevin Durant, capaci di battere Cleveland per due anni di fila e ultimi campioni in grado di confermarsi tali prima di una serie, a volte anche clamorosa, di eliminazioni precoci e delusioni brucianti per le squadre che si sono trovate a dover difendere il titolo vinto nella stagione precedente
- Sconfitti in finale 4-2 dai Toronto Raptors
- Eliminati 4-3 al secondo turno dei playoff dai Boston Celtics
- Eliminati 4-2 al primo turno dei playoff dai Phoenix Suns
- Eliminati 4-3 al secondo turno dei playoff dai Boston Celtics
- Eliminati 4-2 al secondo turno dei playoff dai Los Angeles Lakers
- Eliminati 4-3 al secondo turno dei playoff dai Minnesota Timberwolves
- Eliminati 4-2 al secondo turno dei playoff dai New York Knicks
- Eliminati 4-3 alle finali della Western Conference dai San Antonio Spurs