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NBA, Rick e Jalen Brunson: nell’abbraccio tra padre e figlio c'è la storia dei Knicks

NBA

L’ultima volta che i Knicks erano arrivati alle Finals nel 1999 Rick Brunson vestiva la maglia di New York, ma la squadra non era riuscita a vincere il titolo. E ora, 27 anni dopo, a portare a termine l’impresa ci ha pensato il figlio Jalen, protagonista assoluto della serie contro San Antonio e eletto MVP delle Finals. E al termine della vittoria di gara-5 i due Brunson si sono concessi un lungo abbraccio 

I KNICKS VINCONO IL TITOLO DOPO 53 ANNI: IL RACCONTO DI GARA-5

 

L’ultima avventura alle Finals di un Brunson con la maglia dei Knicks era stata tutt’altro che indimenticabile, un po’ perché nella serie contro San Antonio papà Rick aveva giocato giusto un minuto e un po’ perché a vincere erano stati gliSpurs con un secco 4-1. Ora, però, 27 anni dopo, a rimediare ci ha pensato il figlio Jalen, protagonista assoluto di un altro 4-1, questa volta in favore di New York e sempre con San Antonio come avversaria. Eletto MVP delle Finals dopo una serie strepitosa, culminata con la leggendaria prestazione da 45 punti nella decisiva gara-4Jalen a fine partita si è concesso un lungo abbraccio con papà Rick, nel frattempo diventato assistente dei Knicks. Un abbraccio tra padre e figlio atteso per più di un quarto di secolo e che rende ancora più speciale un titolo che a New York attendevano addirittura dal 1973.

Approfondimento

Le PAGELLE di Spurs-Knicks gara-5 e delle Finals

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