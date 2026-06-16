Dopo Luigi Suigo, anche Francesco Ferrari ha deciso di ritirare il suo nome dai candidati al Draft 2026, scegliendo così di rimandare la sua esperienza ai prossimi anni. L’azzurro, passato alla Virtus Bologna nel corso della stagione, proseguirà il suo percorso di crescita alle Vu Nere e sarà parte delle prossime gare della nazionale azzurra

Il futuro di Francesco Ferrari sarà ancora in Italia, almeno per il momento. Il talento classe 2005 della Virtus Bologna ha infatti deciso di ritirare il suo nome da quello dei candidati al Draft NBA 2026, rimandando così ai prossimi anni il suo sogno statunitense. Una decisione che fa seguito a quella di Luigi Suigo, che a differenza di Ferrari però il prossimo anno giocherà al college a Villanova per poi presentarsi con credenziali migliori al Draft. Lo stesso percorso che intende compiere Ferrari, che dopo essere passato da Cividale alla Virtus Bologna a stagione in corso, il prossimo anno vuole conquistare un ruolo di rilievo all’interno delle rotazioni delle Vu Nere. Ferrari è anche tra i convocati della nazionale azzurra per le due gare di qualificazione ai Mondiali 2027 contro l’Islanda il 2 luglio e contro la Lituania il 5 luglio nella "sua" Virtus Arena.