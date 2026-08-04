Nella prossima stagione Sacramento sembra voler puntare forte su Darius Acuff Jr., guardia scelta con la 7^ chiamata all'ultimo Draft, ma per aiutare il loro rookie nel percorso di sviluppo i Kings vorrebbero affiancargli dei veterani. E, stando agli ultimi rumors di mercato, in cima alla lista delle preferenze ci sarebbero Russell Westbrook e Victor Oladipo, al momento entrambi ancora senza squadra
Giusto ieri le voci di mercato davano come probabilissima la permanenza di Zach LaVine, il cui pesante contratto in scadenza a giugno del 2027 aveva fatto parlare di possibile buyout, mentre oggi Sacramento sembra voler rinfoltire ulteriormente il suo reparto guardie. In casa Kings si punta forte su Darius Acuff Jr., playmaker scelto con la 7^ chiamata assoluta all'ultimo Draft, ma l'idea sarebbe quella di affiancargli giocatori d'esperienza che lo possano aiutare a crescere. E nel mirino della dirigenza di Sacramento ci sarebbero in effetti due veterani.
Un ritorno e un volto nuovo per i Kings
Russell Westbrook, che nella scorsa stagione ha disputato 64 partite con Sacramento, sembrerebbe essere il primo nome nella lista di candidati per il ruolo di veterano da affiancare a Acuff Jr. e potrebbe quindi presto firmare un nuovo contratto con i Kings. Kings che però punterebbero ad aggiungere al roster anche Victor Oladipo, che in NBA manca dal 2023 e nella scorsa stagione ha brevemente militato in G League con gli Wisconsin Herd. I due, Westbrook e Oladipo, sono peraltro anche già stati compagni di squadra a Oklahoma City nella stagione 2016-17 e ora potrebbero quindi ritrovarsi a Sacramento.