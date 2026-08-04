Nella prossima stagione Sacramento sembra voler puntare forte su Darius Acuff Jr., guardia scelta con la 7^ chiamata all'ultimo Draft, ma per aiutare il loro rookie nel percorso di sviluppo i Kings vorrebbero affiancargli dei veterani. E, stando agli ultimi rumors di mercato, in cima alla lista delle preferenze ci sarebbero Russell Westbrook e Victor Oladipo, al momento entrambi ancora senza squadra

Giusto ieri le voci di mercato davano come probabilissima la permanenza di Zach LaVine , il cui pesante contratto in scadenza a giugno del 2027 aveva fatto parlare di possibile buyout , mentre oggi Sacramento sembra voler rinfoltire ulteriormente il suo reparto guardie. In casa Kings si punta forte su Darius Acuff Jr ., playmaker scelto con la 7^ chiamata assoluta all'ultimo Draf t, ma l'idea sarebbe quella di a ffiancargli giocatori d'esperienza che lo possano aiutare a crescere . E nel mirino della dirigenza di Sacramento ci sarebbero in effetti due veterani .

Un ritorno e un volto nuovo per i Kings

Russell Westbrook, che nella scorsa stagione ha disputato 64 partite con Sacramento, sembrerebbe essere il primo nome nella lista di candidati per il ruolo di veterano da affiancare a Acuff Jr. e potrebbe quindi presto firmare un nuovo contratto con i Kings. Kings che però punterebbero ad aggiungere al roster anche Victor Oladipo, che in NBA manca dal 2023 e nella scorsa stagione ha brevemente militato in G League con gli Wisconsin Herd. I due, Westbrook e Oladipo, sono peraltro anche già stati compagni di squadra a Oklahoma City nella stagione 2016-17 e ora potrebbero quindi ritrovarsi a Sacramento.