NBA, J.R. Smith sceglie il miglior LeBron di sempre e boccia la sua ultima versione da MVP
In questi giorni ha fatto notizia la rimpatriata tra compagni che si sono ritrovati a 10 anni dallo storico titolo vinto da Cleveland in rimonta su Golden State e tra le varie cose Richard Jefferson ha sottoposto J.R. Smith a un giochino crudele. L’ex compagno del Re anche ai Lakers ha infatti dovuto scegliere tre stagioni di LeBron James: una da titolare, una da panchina e una da taglio
- Nella memoria collettiva rimarrà per sempre quell’immagine nel finale di gara-1 delle Finals 2018, con il passaggio a vuoto di J.R. e l’incredulità di LeBron, la più clamorosa tra le tante incomprensioni sul parquet tra i due, ma Smith e James sono stati compagni per cinque anni e insieme, seppur ovviamente con ruoli ben distinti, hanno conquistato due titoli NBA
- Quello di proporre dei nomi di tre giocatori e poi decidere chi idealmente mettere in quintetto, chi in panchina e chi tagliare è un giochino parecchio in voga tra gli appassionati e i tifosi. Richard Jefferson, però, ha sottoposto l’ex compagno J.R. Smith a una scelta più crudele: quali stagioni, tra quelle vissute al fianco di LeBron nel 2016 e 2018 ai Cavs e quella del 2020 ai Lakers, rientrano in ognuna delle tre categorie?