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NBA, J.R. Smith sceglie il miglior LeBron di sempre e boccia la sua ultima versione da MVP

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In questi giorni ha fatto notizia la rimpatriata tra compagni che si sono ritrovati a 10 anni dallo storico titolo vinto da Cleveland in rimonta su Golden State e tra le varie cose Richard Jefferson ha sottoposto J.R. Smith a un giochino crudele. L’ex compagno del Re anche ai Lakers ha infatti dovuto scegliere tre stagioni di LeBron James: una da titolare, una da panchina e una da taglio

LEBRON IN TRATTATIVA CON I LAKERS PER UN NUOVO CONTRATTO

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