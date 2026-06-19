In questi giorni ha fatto notizia la rimpatriata tra compagni che si sono ritrovati a 10 anni dallo storico titolo vinto da Cleveland in rimonta su Golden State e tra le varie cose Richard Jefferson ha sottoposto J.R. Smith a un giochino crudele. L’ex compagno del Re anche ai Lakers ha infatti dovuto scegliere tre stagioni di LeBron James: una da titolare, una da panchina e una da taglio

LEBRON IN TRATTATIVA CON I LAKERS PER UN NUOVO CONTRATTO