NBA, otto stelle che potrebbero essere scambiate prima della prossima trade deadline
Da Jaylen Brown a Giannis Antetokounmpo, passando per Ja Morant e (forse) Kawhi Leonard: l’estate ha visto diverse stelle cambiare squadra in trade spesso clamorose. E, stando a Bleacher Report, potrebbe non essere finita qui e prima della prossima trade deadline altri giocatori di primissimo livello potrebbero essere scambiate
MERCATO NBA: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI
- La sessione estiva del mercato NBA ha regalato colpi a profusione e a farla da padrone sono stati diversi scambi che hanno spiazzato tifosi e addetti ai lavori. I cambiamenti, però, potrebbero non essere ancora terminati, e prima della prossima trade deadline, fissata per l’11 febbraio del 2027, altre stelle potrebbero cambiare maglia