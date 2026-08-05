Da Jaylen Brown a Giannis Antetokounmpo, passando per Ja Morant e (forse) Kawhi Leonard: l’estate ha visto diverse stelle cambiare squadra in trade spesso clamorose. E, stando a Bleacher Report, potrebbe non essere finita qui e prima della prossima trade deadline altri giocatori di primissimo livello potrebbero essere scambiate

MERCATO NBA: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI