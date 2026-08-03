Potevano tornare a essere compagni di squadra dopo la comune esperienza con Team USA, ma dopo aver a lungo ammiccato ad un ritorno a Miami LeBron James ha deciso di vestire la maglia dei Sixers. E Bam Adebayo, leader e uomo simbolo degli Heat, non sembra averla presa bene, tanto che a dispetto di un rapporto personale fin qui ottimo con James ha lasciato fuori il super veterano dal suo quintetto ideale di ogni tempo

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