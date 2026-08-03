NBA, Adebayo sceglie il suo quintetto ideale All-Time: LeBron è l'escluso a sorpresa
Potevano tornare a essere compagni di squadra dopo la comune esperienza con Team USA, ma dopo aver a lungo ammiccato ad un ritorno a Miami LeBron James ha deciso di vestire la maglia dei Sixers. E Bam Adebayo, leader e uomo simbolo degli Heat, non sembra averla presa bene, tanto che a dispetto di un rapporto personale fin qui ottimo con James ha lasciato fuori il super veterano dal suo quintetto ideale di ogni tempo
- L'occasione era la consegna del Social Justice Award, premio assegnato al giocatore che nel corso della stagione precedente si è distinto per l'impegno civico e sociale, e di fronte ad una platea di giovanissimi tifosi a Bam Adebayo è stato chiesto di scegliere il suo quintetto All-Time. E a rimanere fuori dai cinque è stato un suo ex compagno di nazionale con cui, almeno fino a ieri, pareva avere un ottimo rapporto
- Difficile escludere LeBron, protagonista di una carriera leggendaria che potrebbe arricchirsi di ulteriori capitoli, dal quintetto migliore della storia, ma Adebayo, forse piccato per la decisione di James di preferire Philadelphia a Miami, lo ha lasciato fuori, preferendogli altri ex compagni in nazionale come Steph Curry e Kevin Durant