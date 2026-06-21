Il Draft che si terrà martedì e mercoledì prossimi sembra poter portare in NBA alcuni dei giocatori più promettenti degli ultimi anni e Bleacher Report ha quindi colto l’occasione per stilare una classifica dei 25 prospetti migliori approdati nella lega dal 2017 a oggi. E tra i protagonisti ci sono anche nomi che non hanno poi tenuto fede alle grandi aspettative che li accompagnavano al momento del loro ingresso tra i professionisti

A CHI ASSOMIGLIANO I PROSPETTI DEL PROSSIMO DRAFT?