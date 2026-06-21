NBA, Wemby, Flagg e i 25 migliori prospetti usciti dal Draft negli ultimi 10 anni
Il Draft che si terrà martedì e mercoledì prossimi sembra poter portare in NBA alcuni dei giocatori più promettenti degli ultimi anni e Bleacher Report ha quindi colto l’occasione per stilare una classifica dei 25 prospetti migliori approdati nella lega dal 2017 a oggi. E tra i protagonisti ci sono anche nomi che non hanno poi tenuto fede alle grandi aspettative che li accompagnavano al momento del loro ingresso tra i professionisti
A CHI ASSOMIGLIANO I PROSPETTI DEL PROSSIMO DRAFT?
- Da Florida State
- 4^ scelta al Draft 2021
- Da Arizona
- 1^ scelta al Draft 2019
- Da G League Ignite
- 2^ scelta al Draft 2021
- Da Auburn
- 3^ scelta al Draft 2022
- Da Overtime Elite
- 4^ scelta al Draft 2022
- Da G League Ignite
- 3^ scelta al Draft 2023
- Da Rutgers
- 2^ scelta al Draft 2025
- Da USC
- 3^ scelta al Draft 2021
- Da Michigan State
- 4^ scelta al Draft 2018
- Da Duke
- 3^ scelta al Draft 2017
- Da Georgia
- 1^ scelta al Draft 2020
- Da Gonzaga
- 2^ scelta al Draft 2022
- Da Duke
- 1^ scelta al Draft 2022
- Da UCLA
- 2^ scelta al Draft 2017
- Da Washington
- 1^ scelta al Draft 2017
- Da Illawarra Hawks
- 3^ scelta al Draft 2020
- Da Murray State
- 2^ scelta al Draft 2019
- Da BYU
- Al Draft 2026
- Da Kansas
- Al Draft 2026
- Da Real Madrid
- 3^ scelta al Draft 2018
- Da Duke
- Al Draft 2026
- Da Oklahoma State
- 1^ scelta al Draft 2021
- Da Duke
- 1^ scelta al Draft 2019
- Da Duke
- 1^ scelta al Draft 2025
- Da Metropolitans 92
- 1^ scelta al Draft del 2023