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NBA, Wemby, Flagg e i 25 migliori prospetti usciti dal Draft negli ultimi 10 anni

NBA fotogallery
25 foto

Il Draft che si terrà martedì e mercoledì prossimi sembra poter portare in NBA alcuni dei giocatori più promettenti degli ultimi anni e Bleacher Report ha quindi colto l’occasione per stilare una classifica dei 25 prospetti migliori approdati nella lega dal 2017 a oggi. E tra i protagonisti ci sono anche nomi che non hanno poi tenuto fede alle grandi aspettative che li accompagnavano al momento del loro ingresso tra i professionisti

A CHI ASSOMIGLIANO I PROSPETTI DEL PROSSIMO DRAFT?

 

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