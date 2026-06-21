Era considerato uno dei free agent più interessanti sul mercato, perché dopo una stagione da autentica rivelazione Collin Gillespie sembrava poter avere diverse squadre interessate a portarselo a casa. Phoenix, però, ha giocato d’anticipo, confermando la guardia che tanto bene ha fatto nel backcourt accanto a Devin Booker con un contratto da 4 anni e 48 milioni di dollari

Phoenix non ci ha pensato due volte e ha inaugurato il suo mercato con una conferma importante: Collin Gillespie rimane ai Suns con un nuovo contratto da 4 anni per complessivi 48 milioni di dollari. L’ex Villanova, snobbato al Draft del 2022, era reduce da una stagione vissuta come grande protagonista nel backcourt al fianco di Devin Booker e chiusa con 12.7 punti, 4.6 assist, 4.1 rimbalzi e 1.2 palle perse di media a partita, facendo registrare il massimo in carriera sotto ogni voce statistica. Il mercato, pronto ad aprirsi ufficialmente nell’arco di una settimana, perde così uno dei nomi che sembravano poter accendere l’interesse di diverse squadre mentre Phoenix inizia la sessione estiva con un punto fermo importante per l’evoluzione della squadra che la scorsa primavera aveva chiuso la sua annata con il sorprendente accesso ai playoff passando dal play-in.