La lista dei potenziali free agent che nel giro di qualche giorno potrebbero ritrovarsi a firmare con una nuova squadra è capeggiata da stelle come LeBron James e Trae Young, ma nella lunga lista di giocatori sul mercato ci sono anche dei cosiddetti gregari che potrebbero far gola a molti. Secondo ESPN questi sono i sei protagonisti più sottovalutati e da tenere d’occhio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane
I 25 MIGLIORI FREE AGENT DELL’ESTATE 2026
- Nell’ultima stagione ai Phoenix Suns
- Autentica rivelazione dell’annata decisamente sopra le aspettative vissuta da Phoenix, Gillespie è una guardia con ottime doti di playmaking e un tiro affidabile e il suo profilo potrebbe interessare a molte squadre
- Nell’ultima stagione agli L.A. Clippers
- La sua carriera in NBA ha vissuto di grandi alti e bassi e nonostante qualche passaggio a vuoto di troppo il talento rimane di quelli che potrebbero indurre diverse squadre a puntare su di lui
- Nell’ultima stagione ai Portland Trail Blazers
- Tra i migliori difensori perimetrarli della lega, l’avventura di Thybulle a Portland non è stata esattamente indimenticabile ma le sue doti nella metà campo amica potrebbero fare comodo a molti
- Nell’ultima stagione ai Toronto Raptors
- Reduce dalla miglior stagione della sua carriera in NBA, il georgiano cresciuto a Biella è un lungo moderno capace di essere efficace anche al tiro dalla lunga distanza e le sue caratteristiche lo rendono molto appetibile sul mercato
- Nell’ultima stagione ai Golden State Warriors
- La sua annata era cominciata con il recupero dal pesante infortunio al ginocchio, ma quando è tornato in campo Melton ha confermato le sue doti di affidabilità e leadership che potrebbero attirare l’attenzione di diverse squadre
- Nell’ultima stagione ai Cleveland Cavaliers
- Difensore affidabile e versatile come pochi, Wade è anche un discreto tiratore dalla linea dei tre punti e potrebbe essere un elemento di rotazione prezioso per diverse squadre