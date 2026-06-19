La lista dei potenziali free agent che nel giro di qualche giorno potrebbero ritrovarsi a firmare con una nuova squadra è capeggiata da stelle come LeBron James e Trae Young, ma nella lunga lista di giocatori sul mercato ci sono anche dei cosiddetti gregari che potrebbero far gola a molti. Secondo ESPN questi sono i sei protagonisti più sottovalutati e da tenere d’occhio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane

I 25 MIGLIORI FREE AGENT DELL’ESTATE 2026