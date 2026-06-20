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Mercato NBA, Miami Heat: se non arriva Giannis, il piano B è Kawhi Leonard

NBA
©Getty

A un anno dalla fine del suo contratto, Kawhi Leonard e gli LA Clippers non sembrano vicini a trovare una soluzione per un’estensione di contratto, motivo per cui non è da escludere che venga ceduto quest’estate. Tra le squadre interessate ci sono i Miami Heat nel caso in cui non si concretizzasse lo scambio per Giannis Antetokounmpo, ma anche i Golden State Warriors restano interessati al veterano

Nonostante il retro pensiero del caso Aspiration, Kawhi Leonard è stato protagonista di una grande stagione individuale con gli LA Clippers, una di quelle stagioni che vorrebbe monetizzare con un nuovo contratto che a 35 anni lo metta al sicuro per il prossimo futuro. Leonard ha ancora un anno di contratto a 50.3 milioni di dollari per la prossima stagione ed è quindi "eleggibile" per un’estensione di contratto, ma le negoziazioni con i Clippers fino a questo momento non hanno portato a un accordo. Secondo quanto riportato da Tim MacMahon di ESPN, i Clippers si aspettano un sostanzioso sconto rispetto ai 50 milioni previsti, così da cautelarsi in caso di infortunio e avere maggiore flessibilità sul mercato.

Approfondimento

Kawhi Leonard è tornato tra i migliori del mondo

Non è chiaro però se Leonard sia disposto a fare questo sconto, motivo per cui non è da escludere una sua partenza verso una squadra che invece sia disponibile a concedergli il contratto che cerca. Una di queste strade porta ai Miami Heat, che secondo quanto scritto da Sam Amick di The Athletic avrebbero individuato in Leonard il piano B nel caso in cui non riuscissero ad arrivare a Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks. Un’altra strada porta invece ai Golden State Warriors, che ci avevano già provato alla deadline per Leonard e potrebbero tornare alla carica così da dare un altro All-Star a Steph Curry e Draymond Green per un'ultima cavalcata playoff.

Approfondimento

Leonard, zero parole su futuro e caso Aspiration

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