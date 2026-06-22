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NBA, il pallone di OG Anunoby in gara-4 va all'asta: attese offerte da 3 milioni

NBA

Il prossimo 30 giugno verrà messo all’asta il pallone toccato da OG Anunoby per vincere gara-4 delle NBA Finals, un pezzo di memorabilia che rischia di battere numerosi record. Secondo un esperto ci si aspetta che il suo valore arrivi dalle parti dei 3 milioni di euro

Sotheby's, una delle case d’asta più importanti del mondo, è riuscita ad assicurarsi un pezzo da collezione che è già parte della storia della NBA. Il prossimo 30 giugno verrà battuto il pallone toccato da OG Anunoby per suggellare la rimonta da -29 in gara-4 delle NBA Finals, il momento più memorabile della cavalcata che ha portato i New York Knicks a vincere il titolo dopo 53 anni di attesa. Sotheby’s non ha dato una valutazione ufficiale del pallone, ma secondo quanto scritto da Darren Rovell ci si aspetta che venga battuto per una cifra vicina ai 3 milioni di dollari. Considerando le follie a cui ci hanno abituati i (facoltosi) tifosi dei Knicks, potrebbe essere una cifra quasi conservativa — per la disperazione di Josh Hart, che aveva provato a tenere il pallone uscendo dal campo ma è stato "richiamato all'ordine" dalla NBA.

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