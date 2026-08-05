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NBA, tra un anno Jokic può firmare un contratto record: 360 milioni di dollari per 5 anni

NBA

Il suo accordo con i Nuggets scadrebbe al termine della prossima stagione (con player option per il 2027-28), ma l’estate prossima Nikola Jokic potrebbe firmare il rinnovo più ricco della storia della NBA. Secondo quanto ipotizzato da ESPN, il serbo potrebbe ottenere poco meno di 360 milioni di dollari per 5 anni

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La faccenda che vede coinvolti i Nuggets, Nikola Jokic e la possibile estensione del contratto che lega il serbo a Denver va avanti da ormai due estati. Sia in quella del 2025 che in quella in corso, infatti, Jokic avrebbe potuto prolungare l’accordo con la franchigia, attualmente in scadenza al termine della prossima stagione (con player option esercitabile dal giocatore per quella 2027-28). Jokic, però, ha sempre preferito rimandare e anche di recente, pur ribadendo la sua intenzione di restare a Denver, ha affermato di avere intenzione di prolungare il suo contratto l’anno prossimo

Le ragioni di Jokic per rimandare

Come rivelato da ESPN, stando alle regole che normano il contratto collettivo dei giocatori NBA, tra le ragioni che hanno fin qui fatto esitare Jokic c’è anche un fattore economico. In questa estate, infatti, il tre volte MVP avrebbe potuto sottoscrivere un prolungamento di 4 anni per complessivi 278 milioni di dollari. Dalla prossima estate, invece, i parametri del contratto collettivo gli consentiranno di prolungare di altri 5 anni il suo accordo con i Nuggets per 359.5 milioni di dollari. Quello di Jokic potrebbe quindi essere il rinnovo più ricco della storia NBA, portando i guadagni in carriera del centro di Denver a 724 milioni di dollari.

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