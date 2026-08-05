La faccenda che vede coinvolti i Nuggets, Nikola Jokic e la possibile estensione del contratto che lega il serbo a Denver va avanti da ormai due estati. Sia in quella del 2025 che in quella in corso, infatti, Jokic avrebbe potuto prolungare l’accordo con la franchigia, attualmente in scadenza al termine della prossima stagione (con player option esercitabile dal giocatore per quella 2027-28). Jokic, però, ha sempre preferito rimandare e anche di recente, pur ribadendo la sua intenzione di restare a Denver, ha affermato di avere intenzione di prolungare il suo contratto l’anno prossimo.