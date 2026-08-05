Nella notte le Valkyries hanno battuto Toronto per 92-81, ottenendo così l'8^ vittoria nelle ultime 10 partite, e tra le protagoniste c'è stata ancora una volta Cecilia Zandalasini. L'azzurra, ormai punto fermo del quintetto, ha aperto la sfida con una tripla, chiudendo poi con 6 punti, 3 assist, 2 rimbalzi e un ottimo +8 di plus/minus. E ora la lanciatissima Golden State vede la vetta della classifica, al momento occupata da Minnesota

Al Chase Center la vittoria 92-81 alla fine è arrivata, anche se avere la meglio su Toronto, attualmente invischiata nei bassifondi della classifica, è stato meno semplice del previsto per le Valkyries. Ci è voluto un secondo tempo di grande energia, con Kayla Thornton (20 punti e 4/7 da tre) a fare la differenza, ma alla fine Golden State è riuscita a strappare l'8^ successo nelle ultime 10 partite. Un ottimo momento per la squadra californiana, che aggancia Las Vegas al secondo posto e vede la vetta, attualmente occupata da Minnesota. E tra le protagoniste della stagione fin qui eccellente vissuta dalle Valkyries c'è anche un'azzurra.