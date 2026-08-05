Nella notte le Valkyries hanno battuto Toronto per 92-81, ottenendo così l'8^ vittoria nelle ultime 10 partite, e tra le protagoniste c'è stata ancora una volta Cecilia Zandalasini. L'azzurra, ormai punto fermo del quintetto, ha aperto la sfida con una tripla, chiudendo poi con 6 punti, 3 assist, 2 rimbalzi e un ottimo +8 di plus/minus. E ora la lanciatissima Golden State vede la vetta della classifica, al momento occupata da Minnesota
Al Chase Center la vittoria 92-81 alla fine è arrivata, anche se avere la meglio su Toronto, attualmente invischiata nei bassifondi della classifica, è stato meno semplice del previsto per le Valkyries. Ci è voluto un secondo tempo di grande energia, con Kayla Thornton (20 punti e 4/7 da tre) a fare la differenza, ma alla fine Golden State è riuscita a strappare l'8^ successo nelle ultime 10 partite. Un ottimo momento per la squadra californiana, che aggancia Las Vegas al secondo posto e vede la vetta, attualmente occupata da Minnesota. E tra le protagoniste della stagione fin qui eccellente vissuta dalle Valkyries c'è anche un'azzurra.
Zanda sempre più punto fermo di Golden State
Cecilia Zandalasini è ormai inamovibile nel quintetto di Golden State e anche nella sfida rivelatasi più complicata del previsto contro Toronto la guardia azzurra ha offerto un contributo importante. Zanda ha prima inaugurato la serata con la prima tripla della partita, quindi in poco meno di 19 minuti giocati ha chiuso con 6 punti, 3 assist, 2 rimbalzi e un ottimo +8 di plus/minus. Per l'ex Virtus e Schio, alla sua seconda avventura in WNBA dopo quella con Minnesota, sembra quindi arrivato il momento della consacrazione definitiva ai più alti livelli di competizione.