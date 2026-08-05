Dopo un mercato estivo sontuoso, con l'arrivo prima di Jaylen Brown e poi di LeBron James, i Sixers si presentano ai nastri di partenza della prossima stagione con l'etichetta di favoriti per la vittoria finale. E VJ Edgecombe, pronto a giocare la sua seconda annata in NBA dopo un esordio esaltante, non si nasconde, anzi. La giovane guardia di Philadelphia sa benissimo che con una squadra così vincere il titolo è l'unico traguardo contemplato e che in caso di fallimento le critiche saranno feroci

Che VJ Edgecombe fosse più maturo dei suoi vent'anni, ventuno compiuti qualche giorno fa, lo si era capito dalla sua stagione d'esordio in NBA . Una stagione vissuta giocando con una continuità e una efficacia raramente vista in un rookie . E ora, dopo che la sua Philadelphia è reduce da una sessione di mercato a dir poco trionfale , con gli arrivi di Jaylen Brown e LeBron James a impreziosire notevolmente il roster, l'ex Baylor, 3^ scelta assoluta al Draft del 2025 , dimostra una notevole maturità anche nel parlare delle prospettive che i Sixers si trovano di fronte in vista della stagione 2026-27 .

Edgecombe, i Sixers e un titolo quasi obbligatorio

Parlando con ESPN, Edgecombe non si è tirato indietro a proposito delle aspettative che accompagnano la nuova versione dei Sixers: "Sai come si dice: sarà titolo o fallimento. Anzi, o vinceremo il titolo oppure diranno che facciamo schifo". La guardia ha poi raccontato più nel dettaglio cosa lo motiva in vista di un'annata davvero importante: "Vogliamo dimostrare che chi dice che non troveremo una chimica di squadra si sbaglia, so che giocherò con grandi giocatori, ma nessuno ha degli ego così ingombranti e fin qui abbiamo comunicato benissimo tra di noi".