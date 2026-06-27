Con la scelta numero 57 dell’ultimo Draft, gli LA Clippers hanno selezionato il francese Narcisse Ngoy, ma il giocatore ha reso noto di voler tenere fede all’impegno preso con l'università di Auburn e giocare al college il prossimo anno. "Appresso la loro fiducia, ma non vedo l’ora di indossare la maglia dei Tigers" ha scritto sui social

Siamo stati abituati a pensare che venire scelti al Draft e giocare in NBA fosse l’obiettivo di tutti i giocatori, ma non per tutti è così. In passato ci sono stati casi di giocatori scelti al Draft che hanno preferito rimanere in Europa per maturare (i cosiddetti "Draft and stash"), ma mai si era visto un giocatore scelto al Draft che ha preferito il college alla NBA. È però il caso di Narcisse Ngoy, il quale dopo essere stato scelto alla numero 57 dell’ultimo Draft dagli LA Clippers si è affrettato a rendere chiara sui social quale sia la sua preferenza: "Sono grato ai Clippers per la fiducia che mi hanno dimostrato" ha scritto il francese. "Ma intendo onorare il mio impegno con l’università di Auburn e non vedo l’ora di indossare la maglia dei Tigers nella stagione 2026-27". Approfondimento Tutte le scelte del Draft 2026 dalla 1 alla 60

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I motivi che hanno portato alla decisione di Ngoy Prima di stranirsi per un giocatore che preferisce la NCAA all’NBA, bisogna considerare una serie di fattori. Il primo e più importante è quello economico: come è ben noto, da quando esistono i contratti NIL i compensi per i giocatori al college sono esplosi, avvicinandosi a quelli dei giocatori di fine rotazione della NBA. In più Ngoy, avendo appena compiuto 22 anni, non ha più così tante stagioni da poter giocare in NCAA e quindi assicurarsi milioni di dollari di guadagni, mentre in NBA avrebbe dovuto probabilmente accontentarsi di un contratto two-way (che viene pagato fino a un massimo di 600 mila dollari) come migliore opzione possibile. In più forse lo stesso Ngoy è rimasto sorpreso dalla scelta, visto che non si era dichiarato per il Draft ma era diventato automaticamente eleggibile per motivi di età e non per una sua esplicita decisione. E in ultimo i Clippers hanno fatto sapere a ESPN di averlo selezionato sapendo chiaramente che non lo avrebbero avuto nella prossima stagione, trattandolo effettivamente come uno "stash" ma in NCAA invece che in Europa, dove Ngoy aveva appena giocato a Poitiers. Approfondimento I numeri di maglia dei nuovi rookie e prime FOTO