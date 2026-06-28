Che l’attesa per il suo arrivo a Salt Lake City fosse spasmodica lo si era intuito, anche perché il destino dei Jazz dipende in gran parte dal possibile successo di Darryn Peterson con la nuova maglia . E la seconda scelta all’ultimo Draft ieri è arrivata finalmente in città, accolta con grande affetto e attenzione da tutta la franchigia . Dopo aver testato subito il campo d’allenamento di Utah , Peterson si è poi dedicato alla conferenza stampa di presentazione e quindi alle foto di rito con i nuovi colori . E qui il futuro rookie ha appreso quella che è forse la prima bella notizia della sua nuova avventura da professionista .

Peterson, Filipowski e il numero 22

Poter iniziare la propria avventura in NBA mantenendo il numero di maglia usato al college non è affatto scontato, chiedere per conferme a AJ Dybantsa, prima scelta all’ultimo Draft che a Washington ha trovato al 3 occupata da Trae Young e ha dovuto passare alla 4, o a Cameron Boozer, che al Draft è stato scelto da Memphis con la terza chiamata ma che con i Grizzlies non potrà sfoggiare il 12 usato a Duke in quanto in uso a Ja Morant e ha quindi optato per il 27. Anche a Peterson, in teoria, sarebbe toccato cambiare numero, perché il 22 utilizzato a Kansas a Utah era di proprietà di Kyle Filipowski. Era, perché il lungo, che a sua volta nel passaggio da Duke ai Jazz nell’estate del 2024 aveva dovuto cambiare dal 30 al 22, ha deciso di concedere l’uso del 22 al nuovo compagno e di prendersi il 2.Un gesto gentile che testimonia anche come a Utah tutti, ma proprio tutti sembrano disposti a fare il possibile per agevolare l’ingresso di Peterson nella sua nuova squadra.