Mentre il mercato dei free agent è in pieno svolgimento, quello degli allenatori fa registrare un colpo di notevole spessore. Billy Donovan ha trovato un accordo con i San Antonio Spurs per diventare il nuovo capo-assistente di Mitch Johnson in panchina, prendendo così il posto di Sean Sweeney diventato nuovo capo-allenatore degli Orlando Magic. L’Hall of Famer Donovan, 61 anni, ha alle spalle una grande esperienza maturata sia al college (dove ha guidato l’università di Florida ai titoli NCAA del 2005 e del 2006) che in NBA (11 stagioni alla guida di Oklahoma City e Chicago), ed era stato uno dei finalisti per la panchina dei Magic prima che la franchigia scegliesse Sweeney. A San Antonio, secondo quanto riferito da ESPN, non avrà le stesse responsabilità di Sweeney, che si occupava soprattutto della difesa, ma metterà la sua esperienza a disposizione di Johnson, con cui ha un rapporto personale pre-esistente: suo figlio Billy Donovan III infatti è stato collega di Johnson nello staff degli Austin Spurs nel 2017.

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