A pochi giorni dalla firma sul contratto che lo legherà agli Heat anche per la prossima stagione, Simone Fontecchio ha concesso una lunga intervista al Miami Herald in cui ha spiegato le ragioni della sua scelta. E l’azzurro, come era prevedibile, non vede l’ora di giocare con il nuovo arrivato Giannis Antetokounmpo, anche perché è convinto che lui e il greco possano rendersi la vita semplice a vicenda una volta insieme sul parquet

La notizia ha ormai qualche giorno, anche perché la firma sul nuovo contratto che lo legherà agli Heat pure per la prossima stagione era arrivata a qualche ora dall’apertura ufficiale della free agency. Di dubbi, d’altronde, Simone Fontecchio non ne ha mai avuti e, come confermato da una intervista concessa al Miami Herald, restare dov’era è sempre stata la sua prima opzione. “Ho sempre voluto restare a Miami” confessa l’azzurro, “e la dirigenza la settimana scorsa mi ha informato che purtroppo avrebbero avuto poco spazio salariale per il mio contratto, ma io non ho comunque avuto dubbi”. L’ex anche di Utah e Detroit, infatti, ha deciso di rimanere agli Heat anche accettando il minimo salariale da 2.6 milioni di dollari, a maggior ragione dopo un colloquio diretto con coach Erik Spoelstra. “Ho voluto parlargli direttamente” racconta Fontecchio, “non certo per chiedergli garanzie circa il mio ruolo o il mio minutaggio, perché sarebbe stata una cosa stupida, non che lui dovesse convincermi perché ero già convinto, ma abbiamo avuto una ottima conversazione”.