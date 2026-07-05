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NBA, LeBron verso Cleveland? Alla rimpatriata del liceo spunta l'assistente GM dei Cavs

NBA
ESPN_Cleveland

Mentre tiene la NBA e il mondo del basket in generale con il fiato sospeso nell'attesa di annunciare dove giocherà la prossima stagione, forse la sua ultima in canotta e pantaloncini, LeBron James trascorre parte delle vacanze nella natia Akron, dove non si fa mancare una rimpatriata con i compagni della St. Vincent-St. Mary, high school frequentata ormai 25 anni fa. E tra i compagni spunta Brandon Weems, assistente General Manager ai Cavs

MINNESOTA CI CREDE: LEBRON NON È PIÙ SOLO UN SOGNO

Come sosteneva la regina del genere giallo Agatha Christie, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza ma tre indizi fanno una prova. E visto che LeBron James sta tenendo tutto il mondo del basket sulla corda da ormai quasi una settimana con l'annuncio, fin qui sempre rimandato, della sua prossima destinazione, agli appassionati e addetti ai lavori non tocca che provare a interpretare gli indizi. Il primo era arrivato l'altra notte, quando James era stato pizzicato in un noto locale della natia Akron, dove si godeva a pieno titolo una serata delle sue vacanze. Il secondo è seguito a ruota dopo ventiquattr'ore, quando il super veterano ha posato con gli ex compagni dell'high school al termine dalla classica rimpatriata. Nello scatto compare infatti anche Brandon Weems, per l'appunto ex compagno di LeBron e ora GM ai Cavs. Quanto al terzo e, stando alla teorie di Christie, decisivo indizio, a seminarlo c'aveva pensato lo storico agente di James Rich Paul qualche giorno prima.

LeBron, Cleveland e il fattore amicizia

La partecipazione di Paul al podcast 'Game Over' con tanto di lavagna su cui ordinare tutte le possibili destinazioni di James si è già trasformata in un meme, ma al di là dell'aspetto mediatico nell'uscita del manager di LeBron è forse possibile scorgere qualche indicazione circa il futuro del suo assistito. Nel passare in rassegna le squadre in cui James potrebbe andare a giocare, infatti, quando arriva il momento di Cleveland Paul tira in ballo proprio Weems: "Questo è un grande, grande, grande X-Factor: Brandon Weems è di fatto come un fratello per LeBron, e questa è una freccia notevole nell'arco dei Cavs". 

Approfondimento

Futuro LeBron: l'agente delinea le destinazioni

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