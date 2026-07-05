Come sosteneva la regina del genere giallo Agatha Christie, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza ma tre indizi fanno una prova. E visto che LeBron James sta tenendo tutto il mondo del basket sulla corda da ormai quasi una settimana con l'annuncio, fin qui sempre rimandato, della sua prossima destinazione, agli appassionati e addetti ai lavori non tocca che provare a interpretare gli indizi. Il primo era arrivato l'altra notte, quando James era stato pizzicato in un noto locale della natia Akron, dove si godeva a pieno titolo una serata delle sue vacanze. Il secondo è seguito a ruota dopo ventiquattr'ore, quando il super veterano ha posato con gli ex compagni dell'high school al termine dalla classica rimpatriata. Nello scatto compare infatti anche Brandon Weems, per l'appunto ex compagno di LeBron e ora GM ai Cavs. Quanto al terzo e, stando alla teorie di Christie, decisivo indizio, a seminarlo c'aveva pensato lo storico agente di James Rich Paul qualche giorno prima.