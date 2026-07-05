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NBA, i Lakers ora puntano Kuminga: è lui il candidato a sostituire Hachimura in partenza

NBA

Dopo aver ceduto Deandre Ayton a Washington, la priorità in casa Lakers rimane un cambio per Walker Kessler. Allo stesso tempo, però, in casa gialloviola ci si muove per trovare un sostituto a Rui Hachimura, free agent ormai dato per quasi sicuro partente. E nel mirino di Rob Pelinka e soci ci sarebbe Jonathan Kuminga, ancora in cerca di squadra

I LAKERS A CACCIA DEL VICE KESSLER: I CANDIDATI

 

C’è fermento in casa Lakers, dove l’ultima settimana è stata caratterizzata dal terremoto causato dall’addio di LeBron James, a cui sono seguite le molte firme che hanno rimodellato il roster attorno a Luka Doncic e Austin Reaves. E se la cessione di Deandre Ayton a Washington ha aperto un buco nel ruolo di centro di riserva che dovrebbe fare da cambio a Walker KesslerRob Pelinka e soci si trovano anche di fronte alla questione Rui Hachimura. Il giapponese, elemento fondamentale per gli equilibri tattici di squadra nelle ultime stagioni, è ufficialmente free agent e quasi certamente firmerà altrove a cifre che al momento i Lakers non potrebbero offrirgli. E in caso di partenza di Hachimura si creerebbe un altro buco da riempire.

I Lakers e l’idea Kuminga

Sul mercato, d’altra parte, i free agent di valore iniziano a scarseggiare e i Lakers parrebbero fortemente interessati a mettere le mani su Jonathan Kuminga. L’ex Warriors e Hawksarrivato in NBA nel 2021 con aspettative piuttosto alte, è reduce da stagioni complicate e al momento non ha ancora firmato con nessuna squadra. Possibile, quindi, che Kuminga possa accettare un’offerta economica anche vicina al minimo salariale da parte dei Lakers, puntando magari a scommettere su un riscatto giocando al fianco di Doncic e in una piazza che anche dal punto di vista mediatico rimane una delle più importanti di tutta la NBA. Le sue caratteristiche, sulla carta, si mischierebbero bene con quelle del roster a disposizione di coach JJ Redick e l’affare sembrerebbe quindi potersi concretizzare già nei prossimi giorni. 

Approfondimento

I migliori free agent disponibili sul mercato NBA

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