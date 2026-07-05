C’è fermento in casa Lakers, dove l’ultima settimana è stata caratterizzata dal terremoto causato dall’addio di LeBron James, a cui sono seguite le molte firme che hanno rimodellato il roster attorno a Luka Doncic e Austin Reaves. E se la cessione di Deandre Ayton a Washington ha aperto un buco nel ruolo di centro di riserva che dovrebbe fare da cambio a Walker Kessler, Rob Pelinka e soci si trovano anche di fronte alla questione Rui Hachimura. Il giapponese, elemento fondamentale per gli equilibri tattici di squadra nelle ultime stagioni, è ufficialmente free agent e quasi certamente firmerà altrove a cifre che al momento i Lakers non potrebbero offrirgli. E in caso di partenza di Hachimura si creerebbe un altro buco da riempire.