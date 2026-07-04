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NBA, Lakers a caccia del vice Kessler: i candidati per il ruolo di centro di riserva

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Dopo aver spedito Deandre Ayton a Washington, i Lakers si ritrovano con un evidente buco a roster nel ruolo di centro di riserva. E se per quanto riguarda lo starting five il posto è praticamente assicurato per Walker Kessler, per la riserva dell’ex Utah i gialloviola, che hanno speso praticamente tutto lo spazio salariale a loro disposizione, dovranno puntare su qualche free agent o su un affare di mercato last minute

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