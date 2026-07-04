NBA, Lakers a caccia del vice Kessler: i candidati per il ruolo di centro di riserva
Dopo aver spedito Deandre Ayton a Washington, i Lakers si ritrovano con un evidente buco a roster nel ruolo di centro di riserva. E se per quanto riguarda lo starting five il posto è praticamente assicurato per Walker Kessler, per la riserva dell’ex Utah i gialloviola, che hanno speso praticamente tutto lo spazio salariale a loro disposizione, dovranno puntare su qualche free agent o su un affare di mercato last minute
- Il lituano sarebbe in cima alla lista dei Lakers, ma ha ancora un anno di contratto a 10 milioni di dollari con Denver. I Nuggets, però, starebbero pensando di liberarsene per fare spazio al rinnovo di Peyton Watson e nel caso Rob Pelinka potrebbe inserirsi nell’affare
- Nell’ultima stagione ha giocato pochissimo a San Antonio, ma rimane un veterano affidabile per qualche minuto dalla panchina e di certo il suo inserimento non guasterebbe gli equilibri nello spogliatoio dei Lakers
- L’esperienza ai massimi livelli, accumulata nelle tante stagioni a Golden State, non manca, così come non manca l’attitudine a fare il lavoro sporco in difesa e a rimbalzo che sarebbe così prezioso per i Lakers. L’incognita sono le condizioni fisiche non proprio ottimali messe in mostra durante l’ultima stagione a New Orleans
- Tra Charlotte, Phoenix e quindi Chicago qualche spunto interessante lo si è intravisto e 211 centimetri per 110 kilogrammi garantirebbero ai Lakers un altro corpo da mettere nel pitturato, magari a cifre ridotte rispetto a quelle chieste dagli altri lunghi nella lista gialloviola
- Reduce da una stagione trascorsa a fare da mentore a Victor Wembanyama a San Antonio, il congolese, 34 anni il prossimo agosto, potrebbe rappresentare un’alternativa a basso costo e una garanzia di solidità per un minutaggio limitato
- Sembra trascorsa una vita intera, ma poco più di un anno fa Tony Bradley recitava una parte, seppur minore, nella cavalcata che portava i Pacers a una vittoria dal titolo e i Lakers potrebbero decidere di dargli un’altra chance
- Tecnicamente non è un centro e le sue ultime due annate in NBA sono state tutt’altro che indimenticabili, ma in un mercato avaro di alternative i Lakers potrebbero anche decidere di puntare sulla carica agonistica e sulla versatilità di Guerschon Yabusele