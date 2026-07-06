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Mercato NBA, ufficiale Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat: l'annuncio sui social

NBA
X/MiamiHeat

I Miami Heat hanno ufficializzato l’arrivo di Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis in uno scambio dai Milwaukee Bucks. Nelle ore precedenti all’annuncio la squadra aveva giocato sui social realizzando una serie di post su X le cui iniziali formavano il cognome di Antetokounmpo, nuova stella della squadra della Florida

A partire dalle 18 italiane è ufficialmente aperto il mercato degli scambi e delle firme in free agency, potendo ufficializzare tutti gli accordi presi negli ultimi giorni. I Miami Heat hanno così reso ufficiale l’acquisizione di Giannis Antetokounmpo dai Milwaukee Bucks, in uno scambio che ha visto arrivare in Florida anche Bobby Portis in cambio di Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, tre prime scelte al Draft (compresa la 13^ diventata Nate Ament), uno swap e una seconda scelta.

Il gioco social prima dell’annuncio

Gli Heat hanno giocato sui social prima dell’annuncio regalando una "piccola poesia" ai propri tifosi, le cui iniziali di ogni frase formavano il nome ANTETOKOUNMPO. Un gioco scherzoso per l’annuncio del più grande nome a essersi mosso in questa finestra di mercato che ha visto spostarsi anche giocatori del calibro di Kawhi Leonard, Jaylen Brown, LaMelo Ball e moltissimi altri ancora per più di 100 giocatori scambiati o firmati.

Approfondimento

Giannis ufficiale ai Miami Heat: tutte le firme

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