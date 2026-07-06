I Miami Heat hanno ufficializzato l’arrivo di Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis in uno scambio dai Milwaukee Bucks. Nelle ore precedenti all’annuncio la squadra aveva giocato sui social realizzando una serie di post su X le cui iniziali formavano il cognome di Antetokounmpo, nuova stella della squadra della Florida

A partire dalle 18 italiane è ufficialmente aperto il mercato degli scambi e delle firme in free agency, potendo ufficializzare tutti gli accordi presi negli ultimi giorni. I Miami Heat hanno così reso ufficiale l’acquisizione di Giannis Antetokounmpo dai Milwaukee Bucks, in uno scambio che ha visto arrivare in Florida anche Bobby Portis in cambio di Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, tre prime scelte al Draft (compresa la 13^ diventata Nate Ament), uno swap e una seconda scelta.