Ospite nella live dello streamer N3on, a Giannis Antetokounmpo è stato fatto uno scherzo facendogli credere che LeBron James avesse firmato per i Cleveland Cavaliers. Il nuovo giocatore dei Miami Heat ha chiesto più volte se fosse vero, e quando ha capito che non lo era, ha detto allo streamer di toccargli il cuore che batteva all’impazzata: "Non farmi una cosa del genere"

GIANNIS A MIAMI: UFFICIALE LA TRADE