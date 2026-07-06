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NBA, LeBron ai Cavs? È uno scherzo, ma Giannis quasi collassa in diretta. VIDEO

NBA

Ospite nella live dello streamer N3on, a Giannis Antetokounmpo è stato fatto uno scherzo facendogli credere che LeBron James avesse firmato per i Cleveland Cavaliers. Il nuovo giocatore dei Miami Heat ha chiesto più volte se fosse vero, e quando ha capito che non lo era, ha detto allo streamer di toccargli il cuore che batteva all’impazzata: "Non farmi una cosa del genere"

GIANNIS A MIAMI: UFFICIALE LA TRADE

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Giannis ufficiale ai Miami Heat: tutte le firme

Ufficiale il passaggio di Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat. Rui Hachimura lascia i Lakers ma non Los Angeles, firmando un biennale con i Clippers. Quinten Post firma un triennale con Memphis, ma Golden State può pareggiare l'offerta. Di seguito tutte le firme e i giocatori scambiati nel corso dell'estate e della free agency 2026 TUTTI I FREE AGENT DISPONIBILI

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