Tra le dieci squadre finite sulla lavagna bianca di Rich Paul per delineare il futuro di LeBron James ci sono anche, in un angolino, i New York Knicks. Il super agente del Re (e di molti altri giocatori NBA) ha rivelato che, se i Knicks non avessero vinto il titolo, quella lavagna bianca nemmeno esisterebbe, perché LeBron sarebbe andato di sicuro ai Knicks da free agent per provare a portare l’anello alla Grande Mela. Jalen Brunson e soci però ci sono riusciti senza il suo aiuto, ma non è ancora escluso che il Re firmi con loro in free agent: "È difficile perché quando una cosa funziona non vuoi incasinarla. Quando in squadra arriva uno come LeBron, è diverso. Anche se hai già vinto come miglior giocatore della squadra, è diverso. Il valore d’impresa che si porta dietro è diverso. E Mike Brown lo sa". Paul ha anche sottolineato come per farlo ancora succedere ci sarebbe bisogno di un passo in avanti da parte di Jalen Brunson: "È necessario che Brunson tiri su il telefono e dica: 'Ehi, per me non c'è problema'. Non dico che questo possa fare la differenza, ma almeno metterebbe la possibilità sul tavolo. Perché bisogna rispettare quello che Jalen ha fatto, perché è il suo show. Se lo è meritato performando al più alto livello del mondo".

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