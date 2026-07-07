Il capo della dirigenza Brad Stevens e il proprietario dei Boston Celtics Bill Chisholm hanno parlato in conferenza stampa per spiegare ai tifosi la cessione di Jaylen Brown ai Philadelphia 76ers: "Quando hai il 70% del cap legato a due giocatori è difficile costruire la profondità del roster, che è quella che ti permette di rimpiazzare quell’individuo insostituibile. Le squadre che hanno vinto il titolo lo hanno fatto con la profondità"

La decisione di cedere Jaylen Brown ai Philadelphia 76ers ha tolto il sonno a Brad Stevens, come ha rivelato lui stesso in conferenza stampa insieme al proprietario dei Boston Celtics Bill Chisholm per spiegare ai giornalisti e ai tifosi le motivazioni dietro allo scambio. "Capisco la reazione dei tifosi. Ci sono un sacco di maglie numero 7 in giro. Sono abbastanza sicuro di averne comprate un paio pure io. Qualcuno mi ha chiesto prima oggi: 'Ti manca allenare?'. Questa settimana sì. Questo lavoro non è per i deboli di cuore". Approfondimento Jaylen Brown ai Sixers: in cambio George e scelte

Le motivazioni dietro allo scambio Stevens ha poi spiegato con grande chiarezza il ragionamento dietro alla cessione di un All-Star come Brown: "Guardando alla nostra squadra e a dove sta andando la lega, il percorso verso il titolo mi è sembrato un po' più impegnativo rispetto al passato" ha detto Stevens. "Potrei sbagliarmi. Non starò qui a difendermi, ma il percorso sembrava un po' più impegnativo con il 70% del nostro cap e una percentuale così alta del nostro usage legato a due giocatori [Brown e Jayson Tatum]. La realtà al giorno d'oggi nella NBA, e si può vedere chiaramente con chi ha vinto negli ultimi anni, è che devi fare un ottimo lavoro nel costruire la profondità del roster, così che quella possa rimpiazzare l'individuo insostituibile. E non è una cosa facile da fare. E questo non ha assolutamente nulla a che vedere con Jaylen. Se hai Jaylen Brown nella tua squadra, dovresti sfruttarlo al massimo, dovresti usare tutti quei possessi e dovresti affrontare le cose in quel modo. Ma la profondità del roster ha sempre più importanza e dobbiamo continuare a lavorare su modi diversi per diversificare il nostro attacco in generale". Approfondimento Brown dà l'addio ai Celtics: "Eccitato e deluso"