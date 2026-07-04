A due giorni dalla clamorosa trade che ha portato Jaylen Brown a Philadelphia in cambio di Paul George e diverse scelte al Draft, Jayson Tatum ha deciso di usare il proprio porfilo Instagrama per salutare il compagno con cui nell'arco di 9 stagioni ha condiviso tanti successi, spendendo per lui parole piene di affetto e augurandogli il meglio anche ora che sarà un avversario

Ci sono voluti due giorn i, giusto il tempo necessario affinché la mancanza di parole da parte sua fosse notata, ma alla fine Jayson Tatum ha voluto salutare l'ormai ex compagno Jaylen Brown . A 48 ore dalla clamorosa trade con i Sixers , Tatum ha infatti usato il suo profilo Instagram per tributare gli onori a quello che per 9 stagioni è stato l'altro componente di una delle coppie più vincenti della storia recente della NBA .

Il messaggio di Tatum per Brown

9 anni! Per sempre grato per i tutti i risultati che abbiamo raggiunto e per come mi hai spinto a essere un giocatore migliore. Dalle sconfitte al primo turno dei playoff fino a vincere tutto, sono grato per ogni cosa. Non provo altro che amore e rispetto per te come giocatore e come persona! Non vedo l'ora d vederti lanciato nel prossimo capitolo della tua carriera e ti auguro il meglio! Continua a essere speciale!