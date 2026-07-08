Gli ultimi aggiornamenti riportati dall’insider Shams Charania di ESPN dicono che James avrebbe tre squadre in cima alla sua lista: Cleveland, Miami e Philadelphia . I Cavs per chiudere in maniera romantica la carriera, a casa sua, dove tutto è iniziato, ma anche per provare l’assalto al titolo al fianco di Donovan Mitchell e di James Harden , che attende di formalizzare il rinnovo con la franchigia.

Ancora qualche giorno e poi dovremmo sapere dove giocherà LeBron James nella prossima stagione . Nel frattempo rumors e voci si rincorrono sul futuro del Re che comunicherà direttamente la sua nuova squadra senza incontrare alcuna franchigia durante questo periodo di free agency, almeno ufficialmente.

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Gli Heat per la presenza di Bam Adebayo, suo compagno con Team USA a Parigi 2024, e per l’arrivo di Giannis Antetokounmpo, per il quale nutre grande rispetto. E poi a Miami ha già giocato e vinto, c’è Erik Spoelstra e c’è Pat Riley, con cui sembrano essere dimenticate le tensioni del passato. Infine i 76ers: non erano tra le favorite inizialmente ma dopo la presa di Jaylen Brown sarebbe entrati in corsa in maniera seria, sempre secondo Charania.

Denver, Minnesota e Golden State sarebbero le altre squadre in lizza, seppur più distanziate. In particolare gli Warriors avrebbero espresso poco ottimismo nonostante la presenza di Stephen Curry e l’amicizia con Draymond Green, con cui James avrebbe trascorso gli ultimi giorni: da San Francisco si è sparsa la voce che si terrà comunque aperto un posto a roster fino alla fine se LeBron dovesse scegliere di trasferirsi nella Baia.