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NBA, l'indagine su Kawhi Leonard e i Clippers potrebbe protrarsi fino al 2027

NBA

Dopo dieci mesi di indagine, la questione riguardo Kawhi Leonard, gli LA Clippers e il cosiddetto caso Aspiration è ancora lontano dalla soluzione, tanto che potrebbe protrarsi fino al 2027 senza un accordo tra le parti. Un caso spinoso che potrebbe avere ripercussioni anche sullo scambio che avrebbe portato Leonard di nuovo ai Toronto Raptors

I tempi per avere una risoluzione del caso Kawhi Leonard-Aspiration si allungano ulteriormente. Secondo quanto riportato da ESPN, se le parti non si accorderanno su quanto trovato nell’indagine o su una delle proposte di patteggiamento che coinvolga una punizione per la squadra, ci sono grosse possibilità che il caso si protragga fino al 2027mettendo così in pericolo lo scambio che avrebbe portato Leonard ai Toronto Raptors, già messo in sospeso dalle due squadre coinvolte. Nella questione, infatti, si è intromessa anche la NBPA, che parlando con ESPN ha fatto sapere di essere pronta a portare la questione da un giudice privato se la NBA dovesse punire Leonard senza avere abbastanza prove per dimostrare la sua colpevolezza, rallentando così ulteriormente tutto il processo decisionale. Due settimane fa il commissioner della lega Adam Silver aveva fatto sapere di volere che l’indagine si risolvesse prima dell’inizio della prossima stagione previsto per fine ottobre, e che le tempistiche si erano protratte già più a lungo di quanto sperasse.

Approfondimento

Toronto e Clippers sospendono la trade per Leonard

Il caso dello stadio in Rhode Island

Nel frattempo il podcast "Pablo Torre Finds Out" insieme all’emittente WPRI hanno pubblicato un’altra indagine riguardante un investimento tenuto segreto da parte di Leonard, suo zio Dennis Robertson e il suo ex agente Mitch Frankel per la costruzione di uno stadio di calcio per il Rhode Island Football Club nel 2023. La costruzione di questo stadio è stata definita come “controversa” da parte dell’emittente, nonché pagata con 116 milioni di dollari dei contribuenti di Pawtucket nel Rhode Island. ESPN aveva riportato che l'indagine sulle attività di Leonard da parte della NBA si era allargata anche ad un'altra sponsorizzazione "sospetta" e alcune spese effettuate dai Clippers a suo nome che non sono mai state rimborsate dal giocatore.

Approfondimento

Caso Leonard, si indaga anche su un altro accordo

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