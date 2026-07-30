Dopo dieci mesi di indagine, la questione riguardo Kawhi Leonard, gli LA Clippers e il cosiddetto caso Aspiration è ancora lontano dalla soluzione, tanto che potrebbe protrarsi fino al 2027 senza un accordo tra le parti. Un caso spinoso che potrebbe avere ripercussioni anche sullo scambio che avrebbe portato Leonard di nuovo ai Toronto Raptors

I tempi per avere una risoluzione del caso Kawhi Leonard-Aspiration si allungano ulteriormente. Secondo quanto riportato da ESPN, se le parti non si accorderanno su quanto trovato nell’indagine o su una delle proposte di patteggiamento che coinvolga una punizione per la squadra, ci sono grosse possibilità che il caso si protragga fino al 2027 — mettendo così in pericolo lo scambio che avrebbe portato Leonard ai Toronto Raptors, già messo in sospeso dalle due squadre coinvolte. Nella questione, infatti, si è intromessa anche la NBPA, che parlando con ESPN ha fatto sapere di essere pronta a portare la questione da un giudice privato se la NBA dovesse punire Leonard senza avere abbastanza prove per dimostrare la sua colpevolezza, rallentando così ulteriormente tutto il processo decisionale. Due settimane fa il commissioner della lega Adam Silver aveva fatto sapere di volere che l’indagine si risolvesse prima dell’inizio della prossima stagione previsto per fine ottobre, e che le tempistiche si erano protratte già più a lungo di quanto sperasse.